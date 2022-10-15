Çin yeni uzaktan algılama uydusunu uzaya fırlattı

Yaogan-36 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D roketi, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.

Xinhua
15 Ekim 2022 Cumartesi, 11:10
Çin yeni uzaktan algılama uydusunu uzaya fırlattı
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Çin, yeni bir uzaktan algılama uydusunu ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.

Yaogan-36 uydusu, Cumartesi günü 03.12'de (TSİ 22.12 Cuma) Uzun Yürüyüş-2D roketiyle uzaya gönderildi ve başarılı şekilde planlanan yörüngeye girdi.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş serisine ait taşıyıcı roketlerin 444. göreviydi.


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