Google, doğal afet mağdurlarını uydulardan tespit edecek

12 Ekim 2022 Çarşamba, 10:59

Her yıl en az 1 kez tropikal hortumlar ve fırtınaların hedefi olan ABD’nin doğu yakası, sürekli olarak ekonomik ve psikolojik olarak yaralarını sarmakla meşgul. Doğu yakasından bu kasırgalardan en çok hasar alan yerlerin başında ise şüphesiz ki Florida eyaleti var.

Durum böyle olunca pek çok yardım kuruluşu da Florida’daki kasırga mağdurlarına yardım edebilmek için kolları sıvadı. Bu yardım kuruluşlarından birisi olan GiveDirectly ise kasırga mağdurlarını tespit etmek için oldukça sıradışı bir sistem kullanıyor.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ve Google ile iş birliği içinde olan GiveDirectly, geçtiğimiz ay Ian kasırgası tarafından âdeta yerle bir olan Florida’daki mağdurları tespit etmek için Google’ın canlı uydu görüntülerini kullanacaklarını açıkladı.

GOOGLE'IN UYDU SİSTEMİ MİLYONLARCA KİŞİYE DAHA ÖNCE YARDIM ETMİŞTİ

Uydu görüntülerindeki anlık verileri kullanarak kasırganın en sert şekilde vurduğu bölgelerdeki vatandaşlara ulaşmayı hedeflemeyi amaçladıklarını açıklayan yetkililer, aynı sistemi pandemi döneminde de kullandıklarını belirtti. Pandeminin ardından ekonomik kriz nedeniyle açlıktan ölümlerin başladığı Batı Afrika ülkesi Togo’da Google’ın uydu sistemi sayesinde milyonlarca vatandaşa yardım eden kuruluş, daha gelişmiş bir sistemin Florida da kullanılacağını açıkladı.

Webtekno'nun Arstechnica'dan aktardığı habere göre Google, 4 makine öğrenimi hakkında uzman çalışanını özellikle bu uydu sisteminin geliştirilmesi için görevlendirdi. Bu uzmanlar şirketin uydu sistemini geliştirdikleri yapay zekâ ile birleştirerek kasırga ve diğer doğal afet mağdurlarının kolayca uydudan tespit edilmesini sağlamak istiyor. Bu sayede dünyanın herhangi bir yerindeki doğal afet mağdurlarının durumları gözlemlenerek bu mağdurlara yeterli miktarda yardımlar yapılabilecek.

GiveDirectly yöneticisi Sarah Moran, yaptığı açıklamada sistemi yavaş yavaş kullanmaya başladıklarını bu yardımlar için Florida’daki kullanıcılara Google üzerinden bildirim gönderdiklerini belirtti. Akıllı telefonları aktif olarak çalışan 700 kullanıcıya bildirim gönderdiklerini ancak sadece 200 kullanıcının yardım talebini kabul ettiğini belirten Moran, kullandıkları sistemin yakın gelecekte “Doğal afet sonrası yardım” sistemlerini kökten değiştireceğini ifade etti.

