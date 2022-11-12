POCO X5 5G'nin bazı özellikleri ortaya çıktı

12 Kasım 2022 Cumartesi, 13:27

POCO markası akıllı telefon tarafında yeni modeller sunmaya devam ediyor. Kısa bir süre içinde tanıtılması beklenen POCO X5 5G'nin tasarımı da dahil olmak üzere farklı özellikleri hakkında bilgiler ortaya çıktı.

TELEFONUN BİLİNEN ÖZELLİKLERİ

Telefonun Snapdragon 778G+ 6 nm fabrikasyon sürecinden çıkan işlemcisi 2.5 GHz ARM Cortex-A78 Kryo 670, üç 2.4 GHz ARM Cortex-A78 Kryo 670 ve dört 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 642L grafik birimi yer alacak.

Ekranda 120Hz ekran yenileme hızının yanında IPS LCD panel yer alıyor. Batarya tarafında 4.900 mAh karşımıza çıkacak.