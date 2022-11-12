POCO X5 5G'nin bazı özellikleri ortaya çıktı
Kullanıcıların karşısına çıkması beklenen POCO X5 5G'nin bazı özellikleri belli oldu.
POCO markası akıllı telefon tarafında yeni modeller sunmaya devam ediyor. Kısa bir süre içinde tanıtılması beklenen POCO X5 5G'nin tasarımı da dahil olmak üzere farklı özellikleri hakkında bilgiler ortaya çıktı.
TELEFONUN BİLİNEN ÖZELLİKLERİ
Telefonun Snapdragon 778G+ 6 nm fabrikasyon sürecinden çıkan işlemcisi 2.5 GHz ARM Cortex-A78 Kryo 670, üç 2.4 GHz ARM Cortex-A78 Kryo 670 ve dört 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 642L grafik birimi yer alacak.
Ekranda 120Hz ekran yenileme hızının yanında IPS LCD panel yer alıyor. Batarya tarafında 4.900 mAh karşımıza çıkacak.
Video Haberler
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
En Çok Okunan Haberler
-
- Maçoğlu'na bardak fırlattılar!
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- Avrasya Araştırma son anketi açıkladı
- Müge Anlı'nın programında 'çoklu ilişki' itirafı
- Kolivar'dan yeni açıklama
- Metrobüste 'taciz iddiasına' linç girişimi
- Erzincan'da korkutan deprem
- 'Evrim bir delile dayanmıyor'
- Cem Özer'den yıllar sonra gelen kavga itirafı
- Rus turistin darbettiği işletmeci yaşamını yitirdi!