iPhone 15 Pro'da hala ısınma sorunu devam eden kullanıcılar var
Apple, iPhone 15 Pro'daki aşırı ısınma sorunu için iOS 17.0.3 güncellemesini yayınlamıştı ancak bazı kullanıcılar sorunu yaşamaya devam ediyor.
Apple'ın kabul ettiği ve konu hakkında iOS 17.0.3 güncellemesini yayınladığı 'aşırı ısınma sorunu' hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Güncelleme sonrası yapılan testlerde telefonların ısınmadığı ortaya çıkmıştı ancak bazı kullanıcılar iOS 17.0.3'ü indirmesine rağmen sorunu yaşamaya devam ediyor.
iPHONE 15 PRO'LARDA ISINMA SORUNU iOS 17.0.3 GÜNCELLEMESİYLE ÇÖZÜLMEMİŞ OLABİLİR
ZDNet tarafından bildirilen yeni haberde iOS 17.0.3 güncellemesinden sonra bile iPhone 15 Pro'da ısınma vakaları var. Sorundan kurtulan kullanıcılar olsa da bazıları için güncellme 'kökten' çözüm olmamış gibi duruyor.
iPhone 15 Pro Max kullanıcısı tarafından bildirilen bir vakaya göre telefonuyla fotoğraf çekerken ısınmaya başladı. Hatta, 42 santigrat dereceye kadar ısındı. ZDNet'te yer alan habere göre kullancı OLED yanması yaşadığını bildirdi. Ancak bu özel bir durumdan da kaynaklanıyor olabilir.
Bir diğer yandan bildirim yapan diğer kullanıcılar, telefon görüşmesi yaparken, oyun oynarken ve telefon ceplerinde kullanımda bile değilken ısınma yaşanabiliyor.
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