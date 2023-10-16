iPhone'lar artık kutusundayken otomatik güncellenecek

Yayınlanma: 16.10.2023 - 11:55

Güncelleme: 16.10.2023 - 11:55

Apple, iPhone kullanıcılarının cihazlarını en son iOS sürümlerine güncellemelerini istiyor. Bu kapsamda şirket eski iOS sürümlerini kullanıcıların yüklemesini önlemek amacıyla bu sürümleri "imzalamayı" bırakıyor. Bu sayede de kullanıcıların en yeni güncellemeleri alması teşvik ediliyor. Şimdi ise Apple, iPhone'ları ambalajları içinde güncelleyecek.

Mark Gurman'ın Power On bülteninde paylaştığı habere göre, Apple, kullanıcıların henüz açılmamış iPhone'ları güncellemelerine izin veren bir sistem geliştirdi. Apple Store'larında, hala kutusunda bulunan iPhone'ları güncellemek için kullanılabilecek "ped benzeri bir cihaz" bulunuyor. Apple çalışanları, açılmamış iPhone'u bu pedin üzerine koymaları gerekiyor ve sistem kablosuz olarak cihazı açıyor, güncelliyor ve ardından kapatıyor.

Bu yeni mekanik, kullanıcıların cihazlarını ilk iOS sürümündeki hatalar ve sorunlar olmadan alabilmelerini sağlayacak. Özellikle büyük iOS güncellemeleri sıklıkla ilk çıktıklarında sorunlara yol açabiliyor. Bu sistem şu an için sadece iPhone'lar için kullanılabilirken, gelecekte başka ürünlerde de kullanılabileceği söyleniyor. Rapor ayrıca, kullanıcıların 2023 yılı bitmeden önce Apple Store'larda bu yeni sistemi kullanabileceklerini iddia ediyor.