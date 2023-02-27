Çin'de binlerce yıllık kemik patenler ortaya çıkarıldı

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 07:30

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 07:30

Çin'de bir ilk olan bu keşfe dair bilgi, bölgede 2022'de yürütülen arkeolojik çalışmalara ilişkin yakın tarihli bir toplantıda paylaşıldı. Xinjiang'daki bölgesel kültürel kalıntılar ve arkeoloji enstitüsünde araştırmacı olan arkeoloji ekibinin lideri Ruan Qiurong'un verdiği bilgiye göre patenler, tarihi M.Ö. 16. ila 15. yüzyıla kadar uzanan Nilka ilçesindeki büyük bir mezar alanında ortaya çıkarıldı.

Mezar alanındaki kazı çalışması 2019'da başlamıştı. Arkeologlar, patenlerin sığır ve at kemiklerinden yapıldığını, şekil ve yapılarının Avrupa'da bulunan antik emsalleriyle hemen hemen aynı olduğunu belirledi.

Ruan, keşfin Avrasya'daki erken bölgesel değişimler için yeni kanıtlar sunduğunu ve Çin'de buz pateninin kökenlerini incelemek için değerli materyaller sağladığını söyledi.

Mezar alanında, diğer kalıntıların yanı sıra yüzlerce çanak çömlek parçası, taş aletler, hayvan kemikleri ve bronz eşyalar ile 11 masif ahşap tekerlek de dahil olmak üzere, düzinelerce ahşap araç parçası da bulundu.