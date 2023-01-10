Çin'de büyük hidrojen gücü test merkezi faaliyete geçti

Yayınlanma: 10.01.2023 - 14:30

Güncelleme: 10.01.2023 - 14:30

Toplam yatırım tutarı 500 milyon yuanı (73,9 milyon ABD doları) bulan merkez, hidrojenli araçlar, hidrojen yakıt pilleri ve güç tertibatı laboratuvarları ile 190 mu'luk (yaklaşık 12,67 hektar) alanı kaplıyor.

KRİTİK ÖNEME SAHİP PARÇALAR DA DAHİL

Merkez, hidrojen yakıt pilli araçlar, kritik öneme sahip otomobil parçaları ve hidrojen kalitesi dahil olmak üzere tüm endüstriyel zincire test hizmeti sağlıyor. Çin'de türünün ilk örneği olan merkez, Çin Otomotiv Mühendislik Araştırma Enstitüsü Limited Şirketi tarafından kuruldu.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi son yıllarda, hidrojen yakıt hücreli araç endüstrisinin gelişimini teşvik etme çabalarını hızlandırdı. Belediyede bir dizi otomobil üreticisi, çeşitli araba modellerini piyasaya sürdü ve önemli destekleyici işletmeler buraya yerleşti. Chongqing, komşu Sichuan eyaleti ile birlikte 2025 yılına kadar yaklaşık 1.000 hidrojen yakıt hücreli lojistik aracın hizmete alınması beklenen bir "hidrojen koridoru" kurmak için iş birliğine de gitti.