Çin'de milyon yıllık Homo Erectus kafatası fosili çıkarıldı

27 Aralık 2022 Salı, 10:35

Hubei eyaleti kültür ve turizm departmanı Pazartesi günü, "3 No'lu Yunxian İnsanı Kafatası" fosilinin başarılı bir şekilde kazılarak gün ışığına çıkarıldığını ve araştırmacıların kafatası üzerinde onarım ve araştırma çalışmalarına başladığını duyurdu.

Kafatasının, Avrasya'nın denizden uzak kesimlerinde bulunan, ait olduğu dönemden kalma en sağlam Homo Erectus kalıntısı olduğu düşünülüyor. Kafatası 18 Mayıs'ta Çin'in iç kesimlerindeki Hubei eyaletinde bulunan erken Yontma Taş Devri'ne ait bir kazı sahasında bulundu.

Söz konusu mağarada daha önce de biri 1989 ve diğeri 1990 yılında olmak üzere, 800.000 ila 1,1 milyon yıl öncesine tarihlenen iki kafatası daha çıkarılmıştı. Kafatasının etrafı birçok hayvan fosiliyle sarılı olduğu için kazı çalışmaları büyük bir güçlükle yürütüldü.

TÜM SÜREÇ VİDEOYA KAYDEDİLDİ

Arkeologların kafatasını, içinde bulunduğu kayadan çıkarması ve insan fosillerini hayvan fosillerinden ve taş parçalarından ayırması altı ay sürdü. Kazı projesinin direktörü Lu Chengqiu, araştırmacıların 20'den fazla üç boyutlu modelleme yaptıklarını, 200.000'in üzerinde fotoğraf çektiklerini, tüm kazı sürecini videoya kaydettiklerini, 1.400'den fazla tortu örneği çıkardıklarını söyledi.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Omurgalılar Paleontolojisi ve Paleoantropoloji Enstitüsü'nden araştırmacı Gao Xing, iyi korunmuş halde bulunan üçüncü kafatasının ilk iki kafatasının deforme olmuş yapılarının bıraktığı araştırma boşluğunu dolduracağını söyledi.

Gao, yeni kafatasının, Homo Erectus'un evrimi ve Doğu Asya'daki köken ve gelişimi hakkında önemli kanıtlar sunacağını belirtti. Kazı sahasında bulunan önemli sayıda taş alet de Yunxian İnsanı'nın milyonlarca yıl önce avlanabildiğini, alet yapabildiğini ve kullanabildiğini kanıtlıyor. Mağarada fil, at ve sığır gibi birçok otçul hayvan iskeletinin fosili de bulunurken araştırmacılar bunların Yunxian İnsanı'nın yemeklerinin kalıntıları olduğu tahmininde bulunuyor.