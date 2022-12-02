Çin'de satılan her dört cihazdan biri iPhone! Tarihi rekor
Apple, özellikle iPhone üretiminde sorunlar yaşamasına rağmen satış rakamlarına olumsuz yansımıyor.
Apple şirketler ve bazen ülkeler bazında sorunlar yaşasa da iPhone satışları bundan pek de etkilenmiyor gibi duruyor. Yeni yayınlanan verilere göre Apple hem iki aydır birinci hem de Çin'de satılan her dört cihazdan biri iPhone.
Counterpoint Research tarafından gerçekleştirilen ekim ayı araştırmasına göre Apple, Çin'de tüm zamanların en iyi başarısını yakaladı. Diğer akıllı telefon üreticilerinin satışlarında düşüşler tespit edilirken, Apple'ın satışları önceki aya göre yüzde 21 arttı.
Geçen yılla kıyaslama yapıldığında akıllı telefon satışları Çin'de yaklaşık yüzde 15 oranında düşerken, aynı zamanda Apple da yüzde 4 oranında düşüş yaşadı. Ekim ayına gelindiğinde ise Apple yüzde 25'lik pazar payına ulaştı ve Çin'de pazarı domine etti.
Modeller özelinde bakıldığında ise iPhone 14 serisinin Pro ve Pro Max modellerinin daha çok tercih edildiği görülüyor. iPhone 13 de halen kullanıcılar tarafından tercih edilen bir iPhone serisi olarak bizleri karşılıyor.
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