Elon Musk’ın ardından Spotify CEO’su da Apple’ı topa tuttu
Elon Musk'ın Apple'a karşı çıkmasının ardından Spotify CEO'su Daniel Ek de bu duruma isyan etti. Ek ile birlikte Mark Zuckerberg de Musk'ın tarafını tuttu.
Twiter’ın CEO’su Elon Musk, bir dizi tweet atarak Apple’ı hedef almış ve ağzına geleni söylemişti. Apple’ın reklamları geri çektiğini ve Twitter’ı App Store’dan kaldırmakla tehdit ettiğini belirten Musk, Epic Games-Apple davasının o ikonik videosu ile şirketin tüm uygulamalarda yüzde 30 vergi aldığını hatırlatmıştı.
Bu açıklamanın üzerine Musk, Apple’ın CEO’su Tim Cook ile buluşup arasını düzeltse de bu sefer de Spoitfy’ın CEO’su Daniel Ek Apple’ı topa tutmaya başladı. Ek’de tıpkı Musk gibi uygulamalardan alınan vergilere isyan ediyor.
Webtekno'nun haberine göre 2019 yılında Apple’a karşı antitröst davası açan Spotify, bu davadan eli boş dönmüştü. Apple, Spotify’ın en büyük rakibi olan Apple Music’te uygulama içi satın almaları App Store üzerinden değil direkt uygulama içinden alıyor. Aynı şeyi Spotify yapmaya kalktığında ise hem App Store engeline takılıyor hem de kazancının yüzde 30’unu Apple’a ödemek zorunda kalıyordu.
4 YIL ÖNCE DETAYLI BİR ŞİKAYETTE BULUNULMUŞ
Yaşanan tüm bu olayların ardından Daniel Ek, Twitter hesabından açıklama yaparak “ 4 yıl önce Apple’ın rekabete aykırı uygulamaları nedeniyle detaylı bir şikayette bulunmuştuk.” dedi. Ardından attığı birkaç tweet ile Apple’ın her kulvarda kendi çıkarlarını korumak için kullanıcılara zarar verdiğini belirten Ek, Apple’ın konuyu çözmeye ilgiliymiş gibi göründüğünü ama aslında umursamadığını iddia etti.
Spotify CEO’su ayrıca Epic Games ve Apple’ın çekişmeli davasını örnek göstererek daha fazla platformun Apple’ın bu tavrına karşı çıkması gerektiğini belirtti.
New York Times’ın düzenlediği bir etkinlikte sahne alan Meta kurucusu, Elon Musk’ı haklı bulduğunu belirterek “Apple kendi cihazlarında çoğunlukla hangi uygulamaların kullanılacağına karar veren bir sistem kurdu. Apple kendisini kullanıcıların iyiliğini düşünen bir yetkili konumuna koydu ve onların adına kararlar almaya başladı” diyerek Apple’ın bu politikalarına isyan etti.
Zuckerberg ayrıca Google’ın uygulama geliştiricilerinin yararına düzenlemeler getirdiğini belirterek onlara teşekkürlerini de sundu.
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