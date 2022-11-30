Apple Music'te 2022'de en popüler şarkılar duyuruldu
Apple, kendi müzik hizmeti olan Apple Music için 2022 yılının en popüler şarkılarını paylaştı. En sevilen ve en çok dinlenen parçalar bu listede yer alıyor.
Aralık ayına girmeden pek çok ‘2022 yılının en iyileri’ listesi görmeye başladık. Yakın zaman önce Apple da kendi servisleri için listeleri paylaşmaya başladı. App Store tarafında en popüler uygulamalar ve oyunları paylaşan Apple, daha yeni ücretli abonelik ile hizmet veren müzik servisinin 2022’nin en popüler şarkılarını paylaştı.
APPLE MUSIC'TE 2022 YILININ ENLERİ
Kid LAROI ve Justin Bieber, birlikte imza attıkları “STAY” ile 2022’nin En Popüler Şarkıları listesinde 1. sıraya yerleşerek yılı kapattı.
2021 yazında piyasaya sunulan “STAY”, 51 gün boyunca Günlük Top 100: Global listesinin başında kaldı ve 2022 boyunca listedeki varlığını sürdürdü.
Piyasaya sunulduğu ilk günden bu yana Günlük Top 100: Global listesinde kalan “STAY”, tüm dünyada 69 ülke ve bölgede Günlük Top 100 listesinde 1 numaraya ulaştı.
Yılın en popüler 100 şarkısından 32’sinin Hip-Hop türünde olması sayesinde Hip-Hop, En Popüler Şarkılar listesindeki liderliğini korudu. Hip-Hop’ı listedeki 23 şarkıyla Pop ve 11 şarkıyla R&B/Soul türleri izliyor.
Dördüncü sırada sekiz şarkıyla Latin, beşinci sıradaysa altı şarkıyla J-Pop yer alıyor. En Çok Okunan Şarkı Sözleri listesi ise oldukça farklı sonuçlar gösteriyor.
Bu listenin birinci sırasında Disney’in yapımcılığını üstlendiği Encanto’nun film müzikleri arasında öne çıkan “We Don’t Talk About Bruno” bulunuyor. En global listelerden biri olan şarkı sözleri listesinde 100 şarkıdan 29’u İngilizce dışındaki bir dilde.
İngiliz DJ Joel Corry’nin MNEK ile birlikte imza attığı “Head & Heart” adlı parçası, Apple Fitness+ ve Apple Music fitness çalma listelerindeki en popüler şarkıların sıralandığı Fitness Şarkıları listesine liderlik ediyor. “Head & Heart” tüm dünyada 53 ülke ve bölgede Günlük Top 100 listesine girdi, 12 ülke ve bölgede ilk 20’de yer aldı. Shazam listesinin birinci sırasına Elton John ve Dua Lipa’nın birlikte seslendirdiği “Cold Heart (PNAU Remix)” yerleşti. Böylece Elton John ilk kez Shazam global listesinin liderliğini üstlenmiş oldu.
Hem 17 ulusal listede 1 numaraya ulaşan hem de İngiltere listelerinde ilk kez birinci sıraya oturan bu parça, iki şarkıcı için de bir rekoru temsil ediyor. İlk beşte bunun yanı sıra Glass Animals’dan “Heat Waves”, Harry Styles’dan “As It Was”, Farruko’dan “Pepas” ve Acraze ile Cherish’in birlikte seslendirdiği “Do It To It” yer aldı.
Diğer yerlerde ise Apple Music’te 2022 Yılın Sanatçısı olarak seçilen Bad Bunny, Un Verano Sin Ti adlı albümüyle yılın en büyük albümüne imza atan ilk Latin sanatçı oldu. Un Verano Sin Ti, rekor kıran çıkışından yalnızca dört ay sonra yaşam boyu dinlenme sayısına göre en büyük Latin albümü olmuştu.”
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