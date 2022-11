Apple Music'te 2022'de en popüler şarkılar duyuruldu

30 Kasım 2022 Çarşamba, 07:40

Aralık ayına girmeden pek çok ‘2022 yılının en iyileri’ listesi görmeye başladık. Yakın zaman önce Apple da kendi servisleri için listeleri paylaşmaya başladı. App Store tarafında en popüler uygulamalar ve oyunları paylaşan Apple, daha yeni ücretli abonelik ile hizmet veren müzik servisinin 2022’nin en popüler şarkılarını paylaştı.

APPLE MUSIC'TE 2022 YILININ ENLERİ

2022’de yeni bir özellik olarak Apple Music Replay tarafında daha kapsamlı dinleme analizleri ve tamamen kişiselleştirilmiş bir öne çıkanlar videosu gibi yeni işlevlerle dolu bir yıl sonu deneyimi sunuluyor. Kullanıcılar en çok dinledikleri şarkıları, albümleri, sanatçıları, türleri ve çok daha fazlasını keşfedebiliyor. Süper hayranlar, favori sanatçılarını veya türlerini en çok dinleyen 100 dinleyici arasında olup olmadıklarını bile görebiliyor.

Apple 2022 listesi hakkında direkt şu açıklamayı yaptı:

“Apple Music aynı zamanda 2022’nin en popüler şarkılarını, Shazam’da en çok aratılan içeriklerini, en popüler fitness şarkılarını ve en çok okunan şarkı sözlerini öne çıkaran yıl sonu listelerini de açıkladı. Müzik severler sıralamaları detaylı inceledikçe İngilizce dışındaki dillerdeki şarkıların artan varlığını, bir zamanlar niş kabul edilen türlerin yükselişini ve ilk kez öne çıkan sanatçıların heyecan verici başarısını fark edecek.

Kid LAROI ve Justin Bieber, birlikte imza attıkları “STAY” ile 2022’nin En Popüler Şarkıları listesinde 1. sıraya yerleşerek yılı kapattı.

2021 yazında piyasaya sunulan “STAY”, 51 gün boyunca Günlük Top 100: Global listesinin başında kaldı ve 2022 boyunca listedeki varlığını sürdürdü.

Piyasaya sunulduğu ilk günden bu yana Günlük Top 100: Global listesinde kalan “STAY”, tüm dünyada 69 ülke ve bölgede Günlük Top 100 listesinde 1 numaraya ulaştı.

Yılın en popüler 100 şarkısından 32’sinin Hip-Hop türünde olması sayesinde Hip-Hop, En Popüler Şarkılar listesindeki liderliğini korudu. Hip-Hop’ı listedeki 23 şarkıyla Pop ve 11 şarkıyla R&B/Soul türleri izliyor.

Dördüncü sırada sekiz şarkıyla Latin, beşinci sıradaysa altı şarkıyla J-Pop yer alıyor. En Çok Okunan Şarkı Sözleri listesi ise oldukça farklı sonuçlar gösteriyor.

Bu listenin birinci sırasında Disney’in yapımcılığını üstlendiği Encanto’nun film müzikleri arasında öne çıkan “We Don’t Talk About Bruno” bulunuyor. En global listelerden biri olan şarkı sözleri listesinde 100 şarkıdan 29’u İngilizce dışındaki bir dilde.

İngiliz DJ Joel Corry’nin MNEK ile birlikte imza attığı “Head & Heart” adlı parçası, Apple Fitness+ ve Apple Music fitness çalma listelerindeki en popüler şarkıların sıralandığı Fitness Şarkıları listesine liderlik ediyor. “Head & Heart” tüm dünyada 53 ülke ve bölgede Günlük Top 100 listesine girdi, 12 ülke ve bölgede ilk 20’de yer aldı. Shazam listesinin birinci sırasına Elton John ve Dua Lipa’nın birlikte seslendirdiği “Cold Heart (PNAU Remix)” yerleşti. Böylece Elton John ilk kez Shazam global listesinin liderliğini üstlenmiş oldu.

Hem 17 ulusal listede 1 numaraya ulaşan hem de İngiltere listelerinde ilk kez birinci sıraya oturan bu parça, iki şarkıcı için de bir rekoru temsil ediyor. İlk beşte bunun yanı sıra Glass Animals’dan “Heat Waves”, Harry Styles’dan “As It Was”, Farruko’dan “Pepas” ve Acraze ile Cherish’in birlikte seslendirdiği “Do It To It” yer aldı.

Diğer yerlerde ise Apple Music’te 2022 Yılın Sanatçısı olarak seçilen Bad Bunny, Un Verano Sin Ti adlı albümüyle yılın en büyük albümüne imza atan ilk Latin sanatçı oldu. Un Verano Sin Ti, rekor kıran çıkışından yalnızca dört ay sonra yaşam boyu dinlenme sayısına göre en büyük Latin albümü olmuştu.”