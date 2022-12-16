Çin'de son derece düşük popülasyonlu türler kurtarılıyor
Küresel Biyolojik Çeşitlilik Görünümü 5 raporuna göre, biyolojik çeşitlilik eşi görülmemiş ve artan bir oranda azalıyor.
Çin'in güneybatısında yer alan ülkenin biyolojik çeşitliliği en fazla olan eyaleti Yunnan, koruma stratejisini uluslararası sahnede paylaştı.
Eyaletin Popülasyonu Son Derece Küçük Türler (SESP) kavramını ilk kez tanıtmasından 17 yıl sonra Yunnan, Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen BM Biyolojik Çeşitlilik Taraflar Konferansı'nın (COP15) bir yan etkinliğinde Popülasyonu Son Derece Küçük Türleri korumadaki başarılarını sergiledi.
Popülasyonu Son Derece Küçük Olan Türler, eyalet tarafından 2005'te coğrafi dağılımı kısıtlı olduğu tespit edilen ve zayıf nüfus artışı gösteren türleri belirtmek için bir kavram olarak ortaya atılmıştı.
O zamandan bu yana, eyaletin koruma çabaları, Asya fillerinin nüfusunun yaklaşık 360'a ulaşmasına yardımcı oldu ve siyah-beyaz kalkık burunlu maymunların sayısı şimdi 3.800'e ulaştı.
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