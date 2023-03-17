Çin'den de atak geldi: ChatGPT rakibi ERNIE Bot

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 13:42

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 13:42

Yapay zeka ve doğal dil işleme süreçlerini birleştiren ChatGPT, kısa süre içinde büyük ses getirmeyi başarmıştı.Farklı teknoloji şirketlerinin bünyesine entegre etme kararı aldığı ve burada karşımıza çıkan en büyük isimlerden olan Microsoft'a ek olarak farklı alternatifler de geliyor.

Geçenlerde çıkış yapan Claude'a ek olarak şimdi de Çin merkezli Baidu, ERNIE Bot ile karşımıza çıktı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SOHBET BOTLARI ARTIYOR

Baidu tarafından piyasaya çıkan ERNIE Bot şu anda herkesin kullanımına açık değil. Çin pazarına odaklanması beklenen ERNIE Bot aktarıldığı kadarıyla GPT-4 versiyon gibi yetenekli.

Bir basın etkinliğinde tanıtılan ERNIE, etkinlik sırasında yeteneklerini de sergiledi. Çince bilim kurgu romanını başarılı şekilde özetleyen chatbot, eğer yazılacaksa kitabın nasıl devam edebileceğine dair öneride dahi bulundu.

Başka bir senaryoda ise yüksek teknoloji içeriği için şirketlere isimler önerdi ve slogan yazabildi. Bir diğer yandan belirlenen kelime sayısına sahip haber bültenleri de dahil olmak üzere metinleri başarıyla yazdı.

Enhanced Representation through Knowledge Integration olan tam adı kısaltan ERNIE üzerinde 10 yıldır çalışılıyordu. Yine söylendiği kadarıyla veri tabanında 550 milyara yakın gerçekliği kanıtlanmış bilgiyi barındırıyor.

Çince metinlerden görseller ve videolar oluşturabilen yapı, sesli iletişim desteğini de bünyesine eklemeye hazırlanıyor.