ChatGPT benzeri yeni Bing sohbet botu kullanıma açıldı

Yapay zeka destekli sohbet botlarının sayısı artarken yolda olan Bing botu herkese açıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 13:50
ChatGPT benzeri yeni Bing sohbet botu kullanıma açıldı
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Microsoft'un tanıttığı ve erken erişime sunduğu yapay zeka arama motoru Bing, kısa bir süre önce herkesin kullanımına açıldı. Bir süredir bazı gazetecilerin ve içerik üreticilerinin deneyimlediği Bing sohbet botu, kullanıcılara hakaret etmeye ve egoist davranışlar sergilemeye başlamasıyla dikkat çekmişti. 

TÜRKİYE'DE DE KULLANIMA AÇILDI

Bekleme listesinin de ortadan kalkmasıyla milyonlarca kişinin kullanımına açılan Bing sohbet botu, Microsoft ve OpenAI ile beraber oluşturuldu. GPT-4'ü temel alan ChatGPT benzeri yapay zeka sohbet botu, Türkiye'deki kullanıcılara da açık.

Yeni Bing sohbet botu, tıpkı ChatGPT'den alışık olduğumuz gibi sorulara doğal bir şekilde cevaplar verebiliyor, kod yazabiliyor ya da sizin yerinize araştırma yapabiliyor. 

Bing sohbet botu, Microsoft Edge tarayıcısının sağ köşesinde yer alıyor ve hızlı bir şekilde kullanıma açılıyor.


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