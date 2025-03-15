Çin'in DeepSeek'i yakından takip ettiği bildirildi

Yayınlanma: 15.03.2025 - 23:48

Güncelleme: 15.03.2025 - 23:48

Çok daha ucuza ve yüksek performans sunmasıyla diğer rakiplerinden sıyrılmaya başaran Çin merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek, bildirildiği kadarıyla Çin hükümetinin radarına girdi. Yakından takip edildiği aktarılan DeepSeek ve çalışanlarının belirli kısıtlamalarla karşı karşıya olduğu da belirtildi.

DEEPSEEK, ÇİN'İN RADARINA GİRDİ

DeepSeek ocak ayında açık "akıl yürütme" modeli R1'in tanıtılmasıyla dikkat çekmişti. The Information'a göre şirket, daha sıkı hükümet etkisindeki kısıtlamalar altında faaliyet gösteriyor. Hatta söylenene göre şirketin bazı çalışanlarının yurtdışına serbestçe seyahat etmesi engellendi ve Çin hükümeti artık potansiyel yatırımcıları bulmada rol oynuyor.

Kilit rollerde yer alan çalışanların gizli bilgileri rakiplerine sızdırmasının önüne geçmek için bu tarz bir seyahat kısıtlamasının getirildiği söyleniyor.

Son kararlar, Çin hükümetinin yapay zeka araştırmacılarına ve girişimcilere ticari sırların sızdırılabileceği endişesiyle ABD'ye seyahat kısıtlamaları talimatını vermesinin ardından geldi.