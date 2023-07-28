Çin'in "gökyüzündeki gözü" FAST, robotlara emanet

Yayınlanma: 28.07.2023 - 09:03

Güncelleme: 28.07.2023 - 09:03

Söz konusu sistem, akıllı robotların araştırılma ve geliştirilmesinde devlet yetkililerince belirlenen kilit önemdeki projelerden biriydi.

Operatörün Salı günü yaptığı açıklamaya göre dünyanın en büyük tek çanak radyo teleskobu olan FAST, 2016'da faaliyete geçmesinden bu yana 800'den fazla yeni pulsar tespit etti.

"Çin'in Gökyüzündeki Gözü" diye adlandırılan teleskop, ülkenin güneybatısındaki Guizhou eyaletinde doğal yapıdaki derin ve yuvarlak bir karstik çöküntüde yer alıyor.

Teleskobun, 30 standart futbol sahasına eşit bir sinyal alma alanı bulunuyor.