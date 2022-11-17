Shenzhou-14 taykonotları 5,5 saatlik uzay yürüyüşünü tamamladı
Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre, Çin'in yörüngedeki Tiangong Uzay İstasyonu'ndaki Shenzhou-14 mürettebatı üçüncü araç dışı faaliyetini tamamladı.
Chen Dong ile Cai Xuzhe, ekip arkadaşlarını desteklemek için çekirdek modülün içinde çalışan Liu Yang ile birlikte, belirlenen tüm görevleri gerçekleştirmek için iş birliği yaptı. Chen ile Cai, Wentian laboratuvarına güvenli bir şekilde döndü.
MODÜLLER ARASI İLK UZAY YÜRÜYÜŞÜNÜ TAMAMLADI
Yaklaşık 5,5 saat süren araç dışı faaliyetleri (EVA) sırasında çekirdek modülü Wentian laboratuvarı ile Mengtian laboratuvarına bağlayan kabin dışı "köprüyü" kurdular. Bu arada Cai, köprü yoluyla modüller arası ilk uzay yürüyüşünü tamamladı.
Ayrıca Wentian'daki Panoramik Kamera A'yı kurdular ve küçük mekanik kolun yardımcı kulplarını monte ettiler.
Bunlar, uzay istasyonunun T şeklindeki temel konfigürasyonunun oluşmasının ardından gerçekleştirilen ilk araç dışı faaliyetler oldu.
Uzay yürüyüşünde ilk kez, astronotlar ile mekanik kolların birlikte çalışma kabiliyeti incelendi ve ayrıca Wentian'ın hava kilidi kabininin ve destek tesislerinin araç dışı faaliyetler yürütülmesi sırasındaki performansı bir kez daha doğrulandı.
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