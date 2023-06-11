Çin'in kurulu güç bataryası kapasitesi artış gösteriyor
Güç bataryası kapasitesi mayıs ayında ülkenin yeni enerjili araç (NEV) pazarının güçlü gelişim göstermesi sayesinde hızlı bir artış kaydetti.
Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre bu dönemde kurulu güç bataryası kapasitesi yıllık yüzde 52,1 artarak 28,2 gigavat-saat (GWh) oldu.
Ülkedeki yeni enerjili araçlara yaklaşık 19,2 GWh lityum demir fosfat bataryası monte edildi. Bu, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87,2 artışa ve aylık toplamın yüzde 67,8'ine tekabül ediyor.
Birliğe göre, 2023 yılının ilk beş ayında kurulu güç bataryası kapasitesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,5 artışla 119,2 GWh'ye yükseldi.
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