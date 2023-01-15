Çin'in kuzeybatısında 4.000 yıllık mezarlıklar bulundu
Shaanxi Arkeoloji Akademisi'nin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Shimao bölgesinde, 2022 yılında önemli arkeolojik keşifler yapıldı.
Keşfedilen kalıntılar, neolitik çağdan kalma bir şehre ait. Şehir, yaklaşık 4.300 yıl önce inşa edilmiş ve aşağı yukarı 300 yıl sonra yani tarihi kayıtlara Çin'deki ilk hanedan olarak geçen Xia Hanedanlığı (MÖ 2100-1600) döneminde terk edilmiş.
Arkeologlar, Shimao Arkeolojik Kazı Alanı'nın merkez bölgesinde yüksek kalitede inşa edilmiş mezarlıklar ortaya çıkardı.
DÖRT BİN YIL ÖNCESİNE AİT 15 DİKEY MEZAR ÇUKURU BULUNDU
Şu anda, yaklaşık 4.000 yıl öncesine ait 15 dikey mezar çukuru keşfedilmiş bulunuyor.
Shaanxi Arkeoloji Akademisi Araştırma Görevlisi Shao Jing:
"Şu anda nispeten büyük dikey bir mezarın içindeyim. Derinliği altı metreden fazla. Bu kemiklerin genç kadınlara ait olduğu sanılıyor. İskeletin ince olduğu belli. Dişler iyi korunmuş. Kafatası büyük değil. Kadınlar 13 veya 14 yaşın altındaymış."
Shimao Arkeolojik Kazı Alanı'nda son 10 yılda yapılan kazılarda, muazzam tahkimatı ile sofistike bir altyapısı, lüks eserleri ve 70 metre yüksekliğinde basamaklı piramidi olan bir taş şehir ortaya çıkarıldı.
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