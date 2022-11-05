Çin'in laboratuvar modülü uzay istasyonuna nasıl kenetlendi?
Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre, uzay istasyonu laboratuvar modülü Mengtian yörüngede transpozisyonunu başarılı bir şekilde tamamladı.
Ajans, bu transpozisyonun, uzay istasyonunun T şeklindeki temel konfigürasyonunun oluşumunu gösterdiğini ve Çin'in uzay istasyonunun tamamlanmasına yönelik önemli bir adımı temsil ettiğini söyledi.
ÇEKİRDEK MODÜLÜNÜ HIZLI VE DOĞRU BİR ŞEKİLDE BULABİLİYOR
Mengtian laboratuvar modülü önce konum ayarını tamamladı ve ardından uzay istasyonu kombinasyonundan ayrıldı. Mengtian daha sonra transpozisyonu gerçekleştirdi ve Tianhe çekirdek modülünün düğüm kabininin yan kapısına kenetlendi.
Çin Uzay Bilimi ve Teknoloji Şirketinden Ying Le: "Tianhe çekirdek modülü, Çin'in BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi (BDS) tarafından kendisinin tam konumunu belirleyebiliyor ve konumunu telekomünikasyon yoluyla Mengtian laboratuvar modülüne gönderebiliyor. Daha sonra Mengtian laboratuvar modülü, uzay istasyonunun çekirdek modülünü hızlı ve doğru bir şekilde bulabiliyor ve planlanan prosedürlere göre uzay istasyonunun kombinasyonuna kenetlenebiliyor."
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