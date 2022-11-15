Çin'in Tianzhou-4 kargo uzay aracı atmosfere girdi

15 Kasım 2022 Salı, 09:22

Uzay aracı, Türkiye saatiyle 02.21'de kontrollü bir şekilde yeniden atmosfere girdi. Uzay aracının büyük bölümü atmosfere yeniden giriş sırasında yandı ve sadece küçük miktarda enkaz planlı şekilde Güney Pasifik sularına düştü.

ALTI TON MALZEME GÖTÜRDÜ

Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan 10 Mayıs'ta fırlatılan Tianzhou-4 kargo uzay aracı, Çin'in uzay istasyonuna yaklaşık altı ton malzeme götürdü.

Ajanstan yapılan açıklamaya göre 9 Kasım'da uzay istasyonu kombinasyonundan ayrılan uzay aracı, uzay teknolojisi alanında testler yürüttü.