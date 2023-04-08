Çin'in ticari taşıyıcı roketi uzaya fırlatıldı
Çin, SQX-1 katı yakıtlı ticari taşıyıcı roketini uzaya fırlattı.
Çin, SQX-1 katı yakıtlı ticari taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Cuma günü Beijing saatiyle 12.00'de başarılı bir şekilde uzaya fırlattı.
Uçuş, roketin genel programını teyit edecek ve uçuş verileri toplayacak.
Bu görev, SQX-1 ticari taşıyıcı roketinin 5. uçuş görevi oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Eski DSP'lilerden yeni hamle
- 'Erdoğan sayesinde' tasarımcısı gözaltına alındı
- Erdoğan'ın istediği olmadı... MHP liste için YSK'de
- AKP'den DSP'ye ziyaret
- Kılavuz'dan Bahçeli'nin 'sürprizine' ilk yanıt
- 2 bakan milletvekili adayı olmak istemiyor
- MHP'de istifa depremi
- Bingöl'de korkutan deprem!
- Savcı katili, MHP'den aday oldu!
- İşte beşli çetenin engellediği reklam filmi