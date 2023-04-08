Çin'in ticari taşıyıcı roketi uzaya fırlatıldı

Çin, SQX-1 katı yakıtlı ticari taşıyıcı roketini uzaya fırlattı.

Xinhua
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 07:00
Çin'in ticari taşıyıcı roketi uzaya fırlatıldı
Abone Ol google-news

Çin, SQX-1 katı yakıtlı ticari taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Cuma günü Beijing saatiyle 12.00'de başarılı bir şekilde uzaya fırlattı.

Uçuş, roketin genel programını teyit edecek ve uçuş verileri toplayacak.

Bu görev, SQX-1 ticari taşıyıcı roketinin 5. uçuş görevi oldu.


Çin, SQX-1 Çin, SQX-1 katı yakıtlı ticari taşıyıcı roketi katı yakıtlı ticari taşıyıcı roketi

İlgili Haberler

3 Boyutlu yazıcı ile üretilen ilk roket fırlatıldı

3 Boyutlu yazıcı ile üretilen ilk roket fırlatıldı
Çin'in roketi art arda 16 başarılı fırlatma gerçekleştirdi

Çin'in roketi art arda 16 başarılı fırlatma gerçekleştirdi
Japonya'nın gözlem uydusu taşıyan roketi kalkıştan sonra infilak ettirildi

Japonya'nın gözlem uydusu taşıyan roketi kalkıştan sonra infilak ettirildi

En Çok Okunan Haberler