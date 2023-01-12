Çin'in uzay tabanlı güneş kamerası, güneş atmosferiyle ilgili verileri yayınladı

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 07:10

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 07:28

SATech-01 uydusuna monte edilen 46,5 nanometrelik aşırı ultraviyole görüntüleyici veya Solar Üst Geçiş Bölgesi Görüntüleyici (SUTRI), 27 Temmuz 2022'de Çin'in kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden bir Lijian-1 taşıyıcı roketi ile uzaya fırlatıldı.

Çin Bilimler Akademisi bünyesindeki Çin Ulusal Astronomi Gözlemevi'ne göre SUTRI, çok katmanlı dar bant filtreleme tekniğine dayalı olarak 40 ila 110 nanometre dalga boyunda çalışan dünyadaki ilk Güneş görüntüleyicidir.

ÖNEMLİ BİR KÖPRÜ

Güneş kromosferi (atmosferindeki gaz katmanı) ile Güneş koronası arasındaki Güneş bölgelerinin tam disk dinamik görüntülerini çekme yeteneğine sahip olan cihaz, böylelikle güneş bilimcileri için Güneş üzerindeki alt atmosfer ve daha yüksek atmosfer için önemli bir köprü oluşturuyor.

30 Ağustos 2022'de faaliyete geçen SUTRI, dört ay içinde 200.000'den fazla fotoğraf elde etti. İlk grupta yayınlanan veriler, geçen yıl 5 Eylül - 5 Kasım tarihleri arasında elde edilmişti. Şimdi yörüngedeki cihaz iyi çalışır durumda ve daha fazla veri üretmesi bekleniyor.¦