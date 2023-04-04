Çin'in WeChat Pay uygulaması başka ülkelere de yayılıyor
Çin'in teknoloji devi Tencent tarafından işletilen bir mobil ödeme hizmeti olan WeChat Pay, Moğolistan'da kullanıma girdi.
Moğolistan devlet televizyonu MNB'nin haberine göre finans şirketi Sendly'den yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Tencent'e ait WeChat Pay uygulamasının Moğolistan'daki resmi ortağı oldu" denildi.
DAHA FAZLA TURİSTİN GELECEĞİNE İNANILIYOR
Açıklamada, şu anda ülkenin güneydoğusundaki Dornogovi eyaletinin Zamiin-Uud ilçesi ve ulusal başkent Ulan Batur'da bulunan otel, restoran ve marketler gibi hizmet sağlayıcıların WeChat Pay ödemelerini kabul edebildiği belirtildi.
Moğolistan, 2023-2025 yıllarını, "Moğolistan'ı Ziyaret Yılları" ilan etmişti. Bu adımla, en az 1 milyon yabancı turistin ülkeye çekilmesi ve turizmden 1 milyar ABD doları elde edilmesi hedefleniyor.
Ülkedeki turizm yetkilileri, Moğolistan'a önümüzdeki birkaç yıl içinde Çin'den çok sayıda turistin geleceğine inanıyor ve WeChat Pay'in Çinli turistlerin ziyaretlerini daha konforlu ve rahat hale getirmesini umut ediyor.
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