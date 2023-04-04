Çin'in WeChat Pay uygulaması başka ülkelere de yayılıyor

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 16:15

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 08:08

Moğolistan devlet televizyonu MNB'nin haberine göre finans şirketi Sendly'den yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Tencent'e ait WeChat Pay uygulamasının Moğolistan'daki resmi ortağı oldu" denildi.

DAHA FAZLA TURİSTİN GELECEĞİNE İNANILIYOR

Açıklamada, şu anda ülkenin güneydoğusundaki Dornogovi eyaletinin Zamiin-Uud ilçesi ve ulusal başkent Ulan Batur'da bulunan otel, restoran ve marketler gibi hizmet sağlayıcıların WeChat Pay ödemelerini kabul edebildiği belirtildi.

Moğolistan, 2023-2025 yıllarını, "Moğolistan'ı Ziyaret Yılları" ilan etmişti. Bu adımla, en az 1 milyon yabancı turistin ülkeye çekilmesi ve turizmden 1 milyar ABD doları elde edilmesi hedefleniyor.

Ülkedeki turizm yetkilileri, Moğolistan'a önümüzdeki birkaç yıl içinde Çin'den çok sayıda turistin geleceğine inanıyor ve WeChat Pay'in Çinli turistlerin ziyaretlerini daha konforlu ve rahat hale getirmesini umut ediyor.