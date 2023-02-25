Doğal afetlerde hayat kurtaran mobil uygulamalar

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalanların yer tespitinin ya da ulaşamadığımız sevdiklerimizle iletişim kurmanın ne kadar hayati önemde olduğunu bir kez daha anladık.

Başta deprem olmak üzere doğal afetler sırasında veya sonrasında hayatınızı kurtarmaya yardımcı olacak birçok mobil uygulama mevcut. Deprem olasılığını birkaç dakika önceden hissettirebilen, acil durumlarda yakınlarınıza kısa mesaj göndererek konumunuzu, iyi olduğunuzu bildiren, internetsiz ortamlarda iletişim sağlayan, her telefonda olması gereken bazı uygulamaları derledik. Bu uygulamaları APP Store ve Play Store aracılığıyla cihazınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

AFAD ACİL

Yardıma ihtiyacı olan kişi, tek tuşla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşarak durumlarını bildirebiliyor. Afet anında sesli görüşme imkânı olmayanlar uygulama içindeki hazır mesajları kullanarak iletişim kurabiliyor. Buradan çağrı yapıldığında konum bilgisi sisteme işlendiği için afetzedenin telefonunun şarjı bitse de arama kurtarma çalışmaları yürütülebiliyor.

DÜDÜĞÜM

Enkaz veya acil durumda düdük sesi çıkartarak konumunuzun belirlenmesinde yardımcı oluyor. Önceden belirlediğiniz iki farklı numaraya SMS atarak ilgili kişilere konumunuzu ulaştırıyor. Bu SMS’i alan kişi, uygulama üzerindeki “Yardım et” ekranına sizin enlem ve boylam konum bilgilerinizi girerek 1 metreye kadar mesafenizi tespit edebiliyor.

AKUT-GÜVENDEYİM

Deprem ya da doğal afet sırasında sevdiklerinize “Güvendeyim” çağrısı yapmanıza yardımcı olan bir uygulama. Uygulamayla bilgilerinizi önceden belirlediğiniz kişilere gönderiyor ve böylece o kişilere sizin güvende olduğunuzu bildiriyor. Uygulamayı kullanmak için internet bağlantısına ihtiyaç yok.

LAST QUAKE

Sismologlar tarafından geliştirilen bu uygulama, depremleri anında öğrenmeyi, gerekli uyarıları yapmayı ve yakınlarınızla iletişime geçmeyi sağlıyor. Uygulama deprem alanındaysanız durumunuzu algılayıp sevdiklerinize yine kısa mesaj ile uyarı verebiliyor.

BRIDGEFY

İnternet ve SMS olmadan acil durumlarda yakınlarınızla mesajlaşmanızı sağlayan bir uygulama. Bluetooth ve konum servislerinizi açarak 100 metreye kadar olan yakınlarınızla bir afet durumunda, önemli ve acil bir zaman diliminde mesajlaşabiliyorsunuz.

GOTENNA

Hücre servisi veya Wi-Fi olmadan iletişim kurmayı sağlayan uygulama, verileri VHF radyo dalgaları üzerinden gönderiyor. GPS ile konum yollama ve yardım isteme özelliğine de sahip uygulama sayesinde ücretsiz çevrimdışı haritalar indirmek de mümkün.

LIFE 360

Life360, GPS özelliğini kullanarak bir deprem anında ailenizin ve sevdiklerinizin durumundan lokasyon bazlı haberdar olmanızı sağlıyor. Acil durum tuşu sayesinde ihtiyaç anında mesajlaşmak ve yardım istemek mümkün.