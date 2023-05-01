Çin'in yeni büyük bilim-teknoloji tesisleri açıldı
Çin'in Guangming Bilim Kenti'nde bilgi, yaşam bilimleri ve yeni malzemeler alanlarında üç büyük bilimsel ve teknolojik tesis kullanıma açıldı.
Shenzhen'de düzenlenen Guangming Bilim Kent Forumu 2023'e göre söz konusu projeler, sentetik biyoloji araştırmaları, beyin analizleri ve beyin simülasyonu için iki büyük bilimsel ve teknolojik altyapı çalışması ile materyal genomiği için büyük bir bilimsel cihaz platformundan oluşuyor.
24 BİLİM TEKNOLOJİ İNOVASYON KURULUŞUNUN KURULMASI BEKLENİYOR
Çin Bilimler Akademisi'nde akademisyen olan Han Jiecai, "Büyük bilimsel tesisler, bilimin sınırlarını aşmak ve ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmek için büyük önem taşıyan temel araştırmalarda 'beşik' rolü oynar. Bir sonraki adım, büyük bilimsel tesislerin koordinasyonunu güçlendirmeyi, bunların gruplar olarak etkisine tam anlamıyla olanak sağlamayı ve çok disiplinli araştırma platformu oluşturmayı içeriyor" dedi.
Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'ni destekleyen kilit bir bölge olarak, kendisini uluslararası bir yenilik merkezi haline getiren Guangming Bilim Kenti'nde, büyük bilimsel tesisler ve son teknolojiye sahip çapraz araştırma platformları dahil olmak üzere 24 bilim-teknoloji inovasyon kuruluşunun kurulması planlanıyor.
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