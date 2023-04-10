Çinli firma iPhone 14 Pro'nun ucuz versiyonunu üretti

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 16:32

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 16:32

Apple'ın piyasadaki en güçlü telefonu iPhone 14 Pro, 999 dolardan satışa sunuluyor.

Oldukça yüksek fiyattan satılan cihazın ucuz versiyonu Çinli şirket tarafından üretildi.

Gionee adlı Çin merkezli akıllı telefon üreticisi 100 dolara, iPhone 14 Pro modelinin klonunu üretti.

Gionee F1 Plus isimli model, iPhone 14 Pro'yla benzer bir tasarıma sahip.

Telefonun 6,5 inç, 1600x720 çözünürlüğünde ve 60 Hz yenileme hızı bulunan bir ekranı mevcut. Cihazın 10W hızlı şarj destekli 4.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

Akıllı telefon, işlemci olarak ise Unisoc T610'dan güç alıyor. Android 12 işletim sistemi ile gelen Gionee F1 Plus'ın arka tarafında sadece bir adet 13 Megapiksel kamera bulunuyor.

Tasarımında yer alan diğer lensler ise sadece iPhone 14 Pro'ya benzemesi için yer alıyor. Cihazin ön tarafında yüz tanıma kilidini destekleyen 5 Megapiksel kamera mevcut.

Cihazın 6 GB RAM ve 128 depolama alanı olan sürümü 160 dolardan, 8 GB Ram ve 129 GB depolama alanı olan sürümü ise 175 dolardan satışa çıktı.