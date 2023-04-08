Bazı iPhone'lar App Store'u ve Siri'yi kullanamayacak
Apple eski sürümleri kullanan iPhone'larda önemli destekleri kesiyor.
Apple'ın iOS 11, macOS 10, watchOS 4 ve tvOS 11 gibi eski sürümleri kullanan cihazlarda destekleri keseceği aktarıldı. Yeni bir düzenlemeye gideceği söylenen Apple'ın için bu sürümleri kullanan cihazlarda App Store, Apple Maps ve diğer çevrim içi hizmetleri sunmayı durdurabilir.
APPLE HİZMETLERİ DESTEĞİNİ KAYBETMESİ BEKLENEN SÜRÜMLER
Sızıntı yapan ve daha önce de söyledikleriyle dikkat çeken Stella Fudge, eski sürümleri isteyerek ya da zorunlu olarak kullanan kişilerin önemli kayıplara uğrayacağını söylüyor. Eğer cihazlarına güncel sürümler sunulmuşsa güncelleme yapılması gerektiğini aktaran Fudge, eğer güncelleme yapılmazsa iCloud erişimi hariç tüm aygıtları için desteği kaybedecek.
Söylendiği kadarıyla mayıs ayında eski sürüme sahip cihazlarda destek kesilecek.
Mayıs ayında Apple hizmetleri desteği kaybedilmesi beklenen sürümler şu şekilde: iOS 11-11.2.6, macOS 10.13-10.13.3, watchOS 4-4.2.3, tvOS 11-11.2.6
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