Citroen, "Asterix & Obelix" filmi için konsept savaş otomobili üretti

18 Aralık 2022 Pazar, 07:00

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, Citroen ve Pathe, Tresor Films ve Editions Albert Rene, yakında vizyona girecek Asterix & Obelix: The Middle Kingdom filmiyle yeni bir ortaklığa imza atıyor.

Filmin yapımcılığını Pathe, Tresor Films ile les Enfants Terribles ve yönetmenliğini ise Guillaume Canet üstleniyor. Film, 1 Şubat 2023’te Fransa’da, 24 Şubat 2023’te de Türkiye’de sinema salonlarında gösterime girecek.

FİLMİN İHTİYAÇLARI İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Bu ortaklık, Citroen’in diğer ortaklıklarından farklı olarak, marka tarafından özellikle bu filmin ihtiyaçları için bir konsept otomobilin tasarlanmasını ve üretilmesini kapsıyor.

Böylesine bir ortaklığın benzeri daha önce Citroen’de yapılmamıştı. Citroen’in tasarım ekipleri en başından bu projeye dahil oldu. Otomobili 3 ay içinde tasarlayıp ürettiler. Oysa bir konseptin çizimi ve üretimi genellikle 1 yıllık bir sürede tamamlanıyor.

Film için üretilen konsept savaş otomobili tasarlanırken, Citroen'in ikon otomobili olan 2CV'den esinlenildi. Ayrıca Citroen, Asterix filminin çekimleri için ekibe tamamen elektrikli araçlardan oluşan bir filo ve bu araçlar için şarj çözümlerini de sunarak sürdürülebilirlik anlamında kilit bir rol üstlendi ve Asterix ekibinin karbondan arınma çabalarını destekledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Küresel Tasarım Direktörü Pierre Leclercq, “Fransız kültürünün bu iki efsanesinin karşılaşması olağanüstü. Citroen ve Asterix film ekipleri arasında başından beri bir yakınlık, samimiyet ve karşılıklı saygı var.

Bu ortaklık, sıfırdan bir konsept otomobili tasarlamak ve üretmek için inanılmaz bir fırsat sundu. Bu proje üzerinde çalışırken harika zaman geçirdik. Ortaya çıkan sonuç aynı zamanda Citroen’i temsil eden efsanevi otomobil 2CV’ye bir övgü niteliğini de taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Pathe Films Marka Ortaklıkları ve Sponsorluk Başkanı Yohann Stoll ise “Pathe’de ilk kez bu kadar önemli bir elektrikli araç filosu ile bir film çektik. Citroen, Asterix filminin renklerinde TOUTELECTRIX şarj noktalarının kurulumunda bize yardımcı oldu. Elbette, elektrikli ulaşım çoğumuz için bir alışma süreci gerektirdi. Yaşadığımız başarılı deneyime dayanarak, bu çözümü sonraki işlerimizde tekrarlayacağımızdan eminiz." değerlendirmesinde bulundu.