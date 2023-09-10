Metaverse oyunu Roblox PlayStation'a geliyor

Yayınlanma: 10.09.2023 - 10:13

Güncelleme: 10.09.2023 - 10:13

Roblox, uzun bir bekleyişin ardından sonunda PlayStation platformunda Ekim ayında kullanıma sunulacak. Bu duyuru, 2023 Roblox Geliştiriciler Konferansı'nda (RDC) yapıldı.

Bu oyun, PlayStation 5 için özel olarak geliştirilmiş olsa da, PlayStation 4 kullanıcıları için de mevcut olacak. Roblox, PC, Mac, iOS, Android ve Xbox gibi birçok platformda zaten mevcuttu, ancak Nintendo Switch için henüz bir sürümü bulunmuyor. Şirket, Switch için de bir sürümün düşünüldüğünü belirtti. Ayrıca, VR versiyonunun Meta Quest platformunda test edilmesinin ardından bu ayın sonunda resmi olarak piyasaya sürülmesi planlanıyor.

PlayStation sürümü, PlayStation kullanıcılarına, "Roblox deneyimlerinin tam kataloğuna" doğrudan erişim sağlayacak. Bu, kullanıcıların en sevdikleri yaratıcılıkları keşfetmelerine olanak tanır. Ancak PlayStation sürümünün gelişinin gecikmesinin, Sony'nin çocuk güvenliği endişeleri nedeniyle olduğuna dair bazı belgelerin ortaya çıkmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

GÖRÜNTÜLÜ SOHBET MODU GELİYOR

Roblox ayrıca, platform için bazı yeni özellikleri duyurdu. Bunlar arasında, kullanıcıların Roblox avatarları ile bire bir görüntülü sohbet etmelerine olanak tanıyan bir görüntülü sohbet versiyonu bulunuyor. Ayrıca, yeni bir sohbet robotu olan "Roblox Assistant" duyuruldu. Bu yapay zeka tabanlı asistan, kullanıcılara yapılar oluşturmadan kod yazmaya ve sanal nesneleri üretmeye kadar bir dizi yaratıcı görevde yardımcı olabilir. Bu özellikler önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak.