Çöken WhatsApp ne zaman düzelecek? WhatsApp'tan açıklama geldi

04 Ekim 2021 Pazartesi, 23:35

Sosyal medya devleri Facebook ve Instagram ile popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, TSİ 18.44’te çöktü. Büyük kesinti tüm dünyayı etkilerken, milyonlarca kullanıcı üç uygulamaya saatlerdir erişemiyor.

Üç büyük platformun kullanıcıları, şikayetlerini Twitter üzerinden dile getirirken; WhatsApp da ilk açıklamasını Twitter üzerinden yaptı.

“Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede güncelleyeceğiz” denilen WhatsApp açıklamasında, kullanıcılara “sabırları” için teşekkür edildi.

WHATSAPP, INSTAGRAM VE FACEBOOK NEDEN AYNI ANDA ÇÖKTÜ?

Sosyal medyada merak edilen konulardan bir diğer ise üç uygulamanın da aynı anda nasıl çöktüğü oldu. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın aynı alt yapıyı kullanması nedeniyle, üç uygulamaya da erişim sağlanamadı.