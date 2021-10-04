Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü! İşte yaşananlar

04 Ekim 2021 Pazartesi, 23:22

Facebook, WhatsApp ve Instagram, bugün TSİ 18.44’te çöktü. Facebook, WhatsApp ve Instagram’daki erişim sıkıntısı, tüm dünya geneline yayılmış durumda… Her üç uygulamanın da aynı anda çökmesinin sebebi üçünün de aynı altyapıyı paylaşıyor olması.

Facebook, WhatsApp ve Instagram’ın çökmesinin hemen ardından, #FacebookDown hashtag’i Twitter’da trend oldu ve dünyanın farklı yerlerinden kullanıcılar bağlantı sorunları bildirdi.

FACEBOOK BORSADA ÇAKILDI

Büyük kesintinin ardından Facebook’un işlem gördüğü Nasdaq borsasında da hareketli saatler yaşandı. Facebook’un hisse senetleri, kısa süre içerisinde yüzde 5’ten fazla değer kaybetti.

FACEBOOK, WHATSAPP VE INSTAGRAM’DAN AÇIKLAMA

Global kesinti hakkında Facebook, WhatsApp ve Instagram’dan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

Facebook: Bazı kişilerin uygulamalarımıza ve ürünlerimize erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. İşleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

WhatsApp: Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede güncelleyeceğiz. Sabrınız için teşekkürler!

Instagram: Instagram ve arkadaşlar şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor ve bunları kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter’dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda “WhatsApp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir” dedi.