Computex 2026 kapsamında Asus, yeni ProArt bilgisayarlarını tanıttı

Computex 2026 kapsamında farklı cihazlarını tanıtan Asus, bu sefer de yeni ProArt P16 ve P14 cihazlarının yanı sıra ProArt Mini PC'yi tanıttı. Cihazların tamamı yeni NVIDIA RTX Spark platformuyla çalışıyor.

Yeni ürün serisi, yapay zeka hesaplamasına ve yüksek performansa ihtiyaç duyan içerik oluşturucuları, geliştiricileri ve profesyonellere sesleniyor. RTX Spark platformu, NVIDIA CUDA, RTX, DLSS, FP4, TensorRT, OptiX, Reflex ve G-SYNC teknolojilerini de bir araya getiriyor.

ProArt P16 ve P14 dizüstü bilgisayarlar

Yeni dizüstü bilgisayarlar ince kasalara ve yüksek renk doğruluğuna (Delta E < 1) ve ASUS Lumina Pro OLED ekranlara sahip. ProArt P16, 120 Hz frekanslı ve G-Sync özellikli 4K ekranı desteklerken, P14 3K ekran sunuyor.

Cihazlarda ayrıca 99,9 Wh'ye kadar pil kapasitesi, büyük bir dokunsal dokunmatik yüzey ve güncellenmiş bir soğutma sistemi bulunuyor. ASUS, P16'nın önceki nesle göre daha ince ve daha hafif olmasıyla mobiliteyi artırdığını vurguluyor.