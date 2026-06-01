Epic Games'te 4 Haziran'a kadar ücretsiz olarak verilen oyunlar

Epic Games bu hafta iki oyunu ücretsiz olarak veriyor. Calico ve Lonestar, Epic hesabı olan herkese 4 Haziran TSİ ile 19.00'a kadar ücretsiz olarak veriliyor. Epic Games, her hafta ücretsiz oyunlar veriyor. 4 Haziran'da ise 2 yeni ücretsiz verilecek oyun açıklanacak.

Calico, kasabanın kedi kafeteryasını yeniden kurduğunuz ve işlettiğiniz bir simülasyon oyunu.

Lonestar ise stratejik Roguelike türü uzay gemili bir deste oluşturma oyunu.

Her iki oyun da belirtilen tarihe kadar oyun kütüphanesine ücretsiz ekleniyor. Bir kez eklendiğinde kişi hesabını kapatana kadar oyunlar kütüphanesinde kalıyor.