Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meta'nın yapay zeka aracı, Instagram'daki hesapları ele geçirmede kullanılıyor

Meta'nın yapay zeka aracı, Instagram'daki hesapları ele geçirmede kullanılıyor

2.06.2026 17:50:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Meta'nın yapay zeka aracı, Instagram'daki hesapları ele geçirmede kullanılıyor

Meta'nın geliştirdiği yapay zeka sohbet robotunun, sosyal medya platformu Instagram'daki hesapların ele geçirilmesinde kullanıldığı ancak bu sorunun giderildiği bildirildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

BBC'nin haberine göre, Meta'nın geliştirdiği ve uygulama içerisinde kullanıcılara destek olması için Instagram'a entegre ettiği yapay zeka sohbet robotu, son dönemde kötü niyetli kullanıcılarca suistimal edildi.

Sohbet robotundan, belirli bir hesabı, yeni bir e-posta adresiyle ilişkilendirilmesi istendi. Sohbet robotunun yeni adrese gönderdiği doğrulama koduyla hesapların şifreleri yenilendi.

Bu süreçte Meta'nın güvenlik tedbirlerini atlatmak için de VPN aracılığıyla konumlar farklı gösterildi ve birçok hesap ele geçirildi.

Bu yöntemle ele geçirilenler arasında eski ABD Başkanı Barack Obama'nın başkanlık döneminde kullandığı Obama Beyaz Saray resmi Instagram hesabı gibi üst düzey profiller de yer aldı.

"Dünya liderlerinin hesaplarının bu yolla ele geçirildiği" iddiası asılsız

Meta'dan bir sözcünün, konuya ilişkin açıklamasında, güvenlik zafiyetinin fark edilmesinin ardından sorunun giderildiği ve etkilenen hesapların kurtarılması için çalışmalara başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, "dünya liderlerinin hesaplarının bu yolla ele geçirildiği" iddiasının asılsız olduğu kaydedildi.

İlgili Konular: #sosyal medya #Meta #Instagram

İlgili Haberler

Asus ROG Xbox Ally X20 el konsolu tanıtıldı
Asus ROG Xbox Ally X20 el konsolu tanıtıldı Asus'un ROG Xbox Ally X el konsolunun yeni bir versiyonu tanıtıldı. Asus ROG Xbox Ally X20 daha yüksek parlaklık ve daha büyük bir ekranla geliyor.
Epic Games'te 4 Haziran'a kadar ücretsiz olarak verilen oyunlar
Epic Games'te 4 Haziran'a kadar ücretsiz olarak verilen oyunlar Epic Games 4 Haziran'a kadar iki oyunu ücretsiz olarak veriyor.
Google'ın çatı şirketinden yapay zeka için 80 milyar dolarlık sermaye artırımı
Google'ın çatı şirketinden yapay zeka için 80 milyar dolarlık sermaye artırımı Amerikan teknoloji şirketi Alphabet, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlarını finanse etmek amacıyla toplam 80 milyar dolarlık hisse senedi ihracı planladığını açıkladı.