Counter Strike 2 resmen duyuruldu! Oyunun detayları

Counter Strike 2 bir süredir konuşuluyordu. Kaynak kodlarında bulunan CS2 uzantılı dosyalar heyecanlandırmıştı. İnternet aleminin uzun bir süredir konuştuğu CS2 hakkında bugün adım atıldı ve test aşaması resmen başladı.

CS2'de standart oyunun ana hatları korunmuş ancak grafik tarafında önemli güncellemeler yapılmış.

Counter Strike 2 için açılan Twitter hesabından paylaşılan fragman ile gözler önüne serilen detaylar oyunun Overwatch 2 gibi ana oyunun yerine geleceğini gösteriyor. YouTube üzerinden de eş zamanlı olarak paylaşılan videolarda ise oyun deneyiminden sistem gereksinimlerine değin önemli geliştirmelere vurgu yapılıyor.

Today we're excited to announce Counter-Strike 2. Counter-Strike 2 is an overhaul to every system, every piece of content, and every part of the C-S experience. First, let's talk about smoke grenades: pic.twitter.com/iTtguRHJ0S