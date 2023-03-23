Counter Strike 2 resmen duyuruldu! Oyunun detayları

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 00:32

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 00:35

Counter Strike 2 bir süredir konuşuluyordu. Kaynak kodlarında bulunan CS2 uzantılı dosyalar heyecanlandırmıştı. İnternet aleminin uzun bir süredir konuştuğu CS2 hakkında bugün adım atıldı ve test aşaması resmen başladı.

YILLARIN OYUNU DÖNÜŞÜYOR

CS2'de standart oyunun ana hatları korunmuş ancak grafik tarafında önemli güncellemeler yapılmış.

Counter Strike 2 için açılan Twitter hesabından paylaşılan fragman ile gözler önüne serilen detaylar oyunun Overwatch 2 gibi ana oyunun yerine geleceğini gösteriyor. YouTube üzerinden de eş zamanlı olarak paylaşılan videolarda ise oyun deneyiminden sistem gereksinimlerine değin önemli geliştirmelere vurgu yapılıyor.

Today we're excited to announce Counter-Strike 2. Counter-Strike 2 is an overhaul to every system, every piece of content, and every part of the C-S experience. First, let's talk about smoke grenades: pic.twitter.com/iTtguRHJ0S — CS2 (@CounterStrike) March 22, 2023

Oyun haritalarında yapılan güncellemelere ek olarak sis bombasının daha efektif olması sağlanırken aynı zamanda ve tick rate hakkında sorun yaşayan kullanıcıların artık sorun yaşamasının önüne geçilecek.

Valve'nin yaptığı resmi açıklamda Counter Strike 2 için testler başladı. Seçilen bazı oyuncularla denenecek olan oyun, pek çok kategoride sınanacak. Test oyununu oynamayı hak kazanan kişilere bir bildirim gidecek ve o şanslı kişiler oyun daha çıkmadan CS2'yi deneyimleyebilecek.

Oyuncular ayrıca CS:GO'da yer alan bütün ekipmanlarını CS2'ye taşıyabilecek ya da orada kullanabilecek.

The Counter-Strike 2 Limited Test begins today. Read all about it here: https://t.co/r7pmUjE3av — CS2 (@CounterStrike) March 22, 2023

Oyunun tam sürümü ve herkese açılması ise bu yılın yaz aylarını bulacak.

Resmi internet sitesinde yer alan açıklamada ise tam olarak şunlar yazıyor:

"Counter-Strike 2, Counter-Strike tarihindeki en büyük teknik sıçramayı içeriyor. Bu sayede gelecek yıllarda çıkacak yeni özellik ve güncellemeler için bir zemin sağlanmış oluyor.

Bu yaz resmî olarak çıktığında, oyundaki tüm yeni özellikleri açıklayacağız ancak Counter-Strike 2'ye giden yol bazı CS:GO oyuncularının katılabileceği Counter-Strike 2 sınırlı testiyle başlıyor. Bu test süresince, Counter-Strike 2 herkese sunulmadan önce oyunun bazı özelliklerindeki hata ve sorunlar tespit edilip düzeltilecek.

Counter-Strike 2, CS:GO oyununa ücretsiz bir güncelleme olarak bu yaz sunulacak. O zaman; ekipmanlarınızı toplayın, pratik yapın ve kendinizi Counter-Strike'ın bir sonraki hâline hazırlayın.

Counter-Strike 2 sınırlı testindeki bazı özelliklere dair daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin."