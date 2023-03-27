CS:GO bir rekor daha kırmayı başardı

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 10:53

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 10:53

Counter Strike 2'nin ortaya çıkmasıyla CS:GO'ya olan talep artmıştı. Bir süredir en çok oynanan oyun haline gelmeyi başaran popüler yapım, yeni yayınlanan rakamlara göre 1.5 milyon eş zamanlı oyuncuya ulaştı.

Bu ise CS:GO tarihi için yeni bir rekor olarak kayıtlara geçiyor.

Daha önce oyunda 1.4 milyonluk eş zamanlı oyuncu olmuş ve bu da bir önceki rekoru geçmişti. Her geçen hafta daha fazla kullanıcıya ulaşmayı başaran oyun, özellikle CS2 ile daha da popüler olacak gibi duruyor.

OYUN YAKINDA ÜCRETSİZ BİR GÜNCELLEME İLE TÜM KULLANICILARA SUNULACAK

Oyun motorunun da taşınmasıyla çehresi değişen ve gelişen CS, daha iyi bir grafik sunuyor. CS2'de grafik tarafına ek olarak gaz bombası atıldığında ortalığı kapmayan sis, FPS tarafında düzenlemeler ve harita değişimiyle değişin bir atmosfer bizleri karşılıyor.

CS2 bildiğiniz üzere kısıtlı bir oyuncuya sunuldu ve şu anda oyunseverler tarafından test ediliyor. Söylendiği kadarıyla yeni bir oyun olarak değil, şu anda sunulduğu gibi CS:GO'ya gelecek güncelleme ile herkese ücretsiz olarak sunulacak.