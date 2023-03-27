CS:GO bir rekor daha kırmayı başardı

CS:GO popülerliğini özellikle CS2 söylentileriyle artırmıştı. Bazı oyunculara sunulan yeni oyun, eş zamanlı oyuncu sayısını artırmayı sürdürüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 10:53
CS:GO bir rekor daha kırmayı başardı
Abone Ol google-news

Counter Strike 2'nin ortaya çıkmasıyla CS:GO'ya olan talep artmıştı. Bir süredir en çok oynanan oyun haline gelmeyi başaran popüler yapım, yeni yayınlanan rakamlara göre 1.5 milyon eş zamanlı oyuncuya ulaştı. 

Bu ise CS:GO tarihi için yeni bir rekor olarak kayıtlara geçiyor. 

Daha önce oyunda 1.4 milyonluk eş zamanlı oyuncu olmuş ve bu da bir önceki rekoru geçmişti. Her geçen hafta daha fazla kullanıcıya ulaşmayı başaran oyun, özellikle CS2 ile daha da popüler olacak gibi duruyor. 

OYUN YAKINDA ÜCRETSİZ BİR GÜNCELLEME İLE TÜM KULLANICILARA SUNULACAK

Oyun motorunun da taşınmasıyla çehresi değişen ve gelişen CS, daha iyi bir grafik sunuyor. CS2'de grafik tarafına ek olarak gaz bombası atıldığında ortalığı kapmayan sis, FPS tarafında düzenlemeler ve harita değişimiyle değişin bir atmosfer bizleri karşılıyor. 

CS2 bildiğiniz üzere kısıtlı bir oyuncuya sunuldu ve şu anda oyunseverler tarafından test ediliyor. Söylendiği kadarıyla yeni bir oyun olarak değil, şu anda sunulduğu gibi CS:GO'ya gelecek güncelleme ile herkese ücretsiz olarak sunulacak.


CS:GO CS:GO 2 Counter Strike 2 Counter Strike 2 çıktı

İlgili Haberler

Counter Strike 2 resmen duyuruldu! Oyunun detayları

Counter Strike 2 resmen duyuruldu! Oyunun detayları
Counter-Strike: Global Offensive için büyük güncelleme yolda

Counter-Strike: Global Offensive için büyük güncelleme yolda
Counter-Strike 2 yolda olabilir! Ne zaman çıkması gündemde?

Counter-Strike 2 yolda olabilir! Ne zaman çıkması gündemde?

En Çok Okunan Haberler