CS:GO bir rekor daha kırmayı başardı
CS:GO popülerliğini özellikle CS2 söylentileriyle artırmıştı. Bazı oyunculara sunulan yeni oyun, eş zamanlı oyuncu sayısını artırmayı sürdürüyor.
Counter Strike 2'nin ortaya çıkmasıyla CS:GO'ya olan talep artmıştı. Bir süredir en çok oynanan oyun haline gelmeyi başaran popüler yapım, yeni yayınlanan rakamlara göre 1.5 milyon eş zamanlı oyuncuya ulaştı.
Bu ise CS:GO tarihi için yeni bir rekor olarak kayıtlara geçiyor.
Daha önce oyunda 1.4 milyonluk eş zamanlı oyuncu olmuş ve bu da bir önceki rekoru geçmişti. Her geçen hafta daha fazla kullanıcıya ulaşmayı başaran oyun, özellikle CS2 ile daha da popüler olacak gibi duruyor.
OYUN YAKINDA ÜCRETSİZ BİR GÜNCELLEME İLE TÜM KULLANICILARA SUNULACAK
Oyun motorunun da taşınmasıyla çehresi değişen ve gelişen CS, daha iyi bir grafik sunuyor. CS2'de grafik tarafına ek olarak gaz bombası atıldığında ortalığı kapmayan sis, FPS tarafında düzenlemeler ve harita değişimiyle değişin bir atmosfer bizleri karşılıyor.
CS2 bildiğiniz üzere kısıtlı bir oyuncuya sunuldu ve şu anda oyunseverler tarafından test ediliyor. Söylendiği kadarıyla yeni bir oyun olarak değil, şu anda sunulduğu gibi CS:GO'ya gelecek güncelleme ile herkese ücretsiz olarak sunulacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli HÜDA PAR sessizliğini bozdu
- Ne seks ne Versace konumuz ikiyüzlülük sadece
- Depremzedeler direnişe başladı
- Kılıçdaroğlu'nun ekibi oran verdi :İşte seçim tahmini...
- 100 bin imzada son durum; hangi aday kaç imza topladı?
- İmamoğlu'ndan diploma göndermesi
- İşte Menzil'in dünyası
- İmamoğlu'nu yargılayan hâkimle ilgili bomba haber!
- Varank, Millet İttifakı'nın iftar sofrasını hedef aldı!
- Duayen gazeteci Niyazi Dalyancı yaşamını yitirdi