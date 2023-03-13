CS:GO rekora doğru koşuyor! Eş zamanlı oyuncu rekoru kırıldı

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 02:11

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 02:11

Counter-Strike Global Offensive, yeni bir rekor daha kırmayı başardı. Daha önce 1 milyon 320 bin 219 anlık kullanıcıyla kırdığı rekoru 1 milyon 420 bin 183 ile geçti. Yeni yayınlanan istatistiklerde CS:GO'ya olan ilgi yeni oyun söylentileriyle tekrar gündeme geldi. Haliyle eskiden oynamış ancak bırakmış olan tutkunlar tekrar oyuna döndü, ya da yeni bazı oyuncular kazandı.

YENİ OYUN SÖYLENTİSİ CS:GO'YU TEKRAR POPÜLER HALE GETİRDİ

Öte yandan anlık oyuncu sayısında yaşanan söz konusu rekor 11 yıllık oyun için başarı olarak da görülüyor.

Yeni oyun çıkacağı iddiaları ise mart ayının ilk haftası oyun haberleri yapan platformların aktardıklarıyla gündeme geldi. Daha sonra Nvidia sürücüsü içinde Counter-Strike 2'ye ait çeşitli göndermelerin bulunduğu aktarıldı. Haliyle güncelleme içinde csgos2. exe ve cs2.exe gibi dosyalar yer alıyor bu da yeni oyunun yolda olduğunun bir göstergesi olarak konuşuluyordu.



