Cumhuriyet podcast yayınları sizlerle buluşuyor

Yayınlanma: 24.06.2024 - 14:51

Güncelleme: 24.06.2024 - 14:54

Gazetemiz Cumhuriyet 100. yaşında yapay zeka desteğiyle yenilikçi bir başlangıç yapıyor. Yapay zeka desteğiyle seslendirilen podcast yayınlarımızla her gün siz değerli okuyucularımız ile buluşuyoruz.

Podcast yayınlarımızda Türkiye’den ve dünyadan haberlerin özetlerini 8 dakikada dinleyip gündemden haberdar olabileceksiniz. Her gün gündeme dair yeni bir olayı aydınlatan yazı ve görüşleriyle sizlerle buluşan yazarlarımızın köşe yazılarını sesli olarak dinleyebileceksiniz.

Ayrıca özel röportajlar ve dosya konularıyla da sizlerle olacağız.

Podcast yayınlarımız her gün; Spotify, Youtube ve Apple Podcast platformlarında yayınlanacak. Böylece, her sabah haberlere erişmek artık daha kolay olurken, gündemden anında haberdar olma imkanı bulacaksınız.