Cyberpunk 2077: Phantom Liberty duyuruldu! İşte fiyatı

Yayınlanma: 12.06.2023 - 01:28

Güncelleme: 12.06.2023 - 01:28

Sevenlerin olduğu kadar eleştirenlerin de olduğu Cyberpunk 2077 için yeni bir sürüm tanıtıldı. Yeni sürüm üzerinde çalışıldığı zaten bir süredir biliniyordu ancak detaylar belli değildi. Bugüne kadarki en büyük güncelleme olarak kayıtlara geçen sürüm için orijinal oyuna yakın bir ödeme yapmak gerekiyor.

YENİ GENİŞLEME PAKETİ YOLDA

Cyberpunk 2077'nin şu an standart sürümü için Steam üzerinden 399.50 TL ödemek gerekiyor. Yeni genişleme paketi ise 399 TL. Microsoft'un Xbox Game Showcase etkinliğinde detaylandırılan Cyberpunk 2077: Phantom Liberty için şu detaylar verildi:

''Açık dünya aksiyon macera RYO Cyberpunk 2077'nin yeni Phantom Liberty genişleme paketiyle casusluğun ve gerilimin tadını çıkarın. Yeni Amerika Birleşik Devletleri Başkanının yörüngedeki uzay aracı, Night City’nin en ölümcül bölgesinin göklerinde vurulduğunda başkanı kurtarabilecek tek kişi sizsiniz. Kiralık siber haydut V rolünü üstlenin ve casusluk ile politik entrikaların birbirine karıştığı olaylar zincirini derinlemesine inceleyin, karaborsadaki paralı askerlerin acımasız dünyasının en üst yetkililerinin dâhil olduğu bir hikâyeyi açığa çıkarın.

Kavgaya her an hazır askerlerin yönettiği ve despot bir liderin kontrolü altındaki şehrin içinde bir şehir olan İtyaka’ya sızın. YABD ajanı Solomon Reed’in (Idris Elba) yardımı ve Johnny Silverhand’in (Keanu Reeves) desteği ile sadakatin yok sayıldığı bağlantıları açığa çıkarın ve gözü kara dolandırıcılarla, esrarengiz ağgezerlerle ve gaddar paralı askerlerle dolu, raydan çıkmış bir dünyada hayatta kalmak için tüm yeteneklerinizi sergileyin. Yeni nesil donanımın gücüyle geliştirilen Phantom Liberty, yepyeni oynanış mekanikleri, heyecandan yerinizde duramayacağınız kurye işleri, kısa süreli işler ve görevlerin yanı sıra özgürlük ve sadakatin bir bedeli olduğunu göreceğiniz nefes kesici bir ana göreve yer veriyor.''

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Steam üzerinden PC için 399 TL'den çıkıyorken, Xbox tarafında da 399 TL ve PlayStation tarafında 479 TL'ye çıkıyor.

Oyun, 26 Eylül 2023 tarihinde oynanabilir olacak.