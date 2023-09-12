Cybertruck aracından ilham alınarak dondurma kaşığı tasarlandı
Tesla ve McDonald’s yaptıkları iş birliği sonucunda Çin'e özel yeni bir dondurma kaşığı tasarladı.
Farklı markaların iş birliği sonucu ortaya ilginç ürünler çıkıyor. Tesla ve McDonald's da Çin özelinde kurdukları ortaklık sonucunda Cyber Spoon adı verilen bir dondurma kaşığı tasarladılar.
Kaşık Tesla'nın Cybertruck aracının tasarımından ilham alıyor. Metal renkli olarak tasarlanan kaşığın üstünde de "Don't Panic(paniğe kapılma)" yazıyor. Burada yer alan ifade ise Douglas Adams imzalı Otostopçunun Galaksi Rehberi kitabıyla ilgili her şeyi içeren Neil Gaiman'ın 'Paniğa Kapılma!' kitabına gönderme yapılıyor.
Farklı ülkelere geleceği düşünülmeyen bu kaşık 50 bin adet üretildi ve yalnızca Çin'de tanesi 4.09 dolardan satılacak.
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