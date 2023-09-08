Japon otomotiv devi de Tesla şarjlarını benimsedi

Yayınlanma: 08.09.2023 - 11:06

Güncelleme: 08.09.2023 - 11:06

Honda, gelecekteki elektrikli araçları için Tesla'nın elektrikli araç şarj konnektörünü kabul edeceğini duyurdu. Bu hamle, Honda'nın Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) olarak bilinen fişini 2025 yılında piyasaya sürülecek yeni bir elektrikli araçta kullanmayı planladığını gösteriyor. Bu kararla birlikte Honda, Ford, GM, Rivian, Volvo, Polestar, Nissan, Mercedes-Benz ve Fisker gibi rakiplerine katılarak Tesla'nın elektrikli araç şarj standardını benimseyen son otomobil üreticilerinden biri oldu.

2025 YILINA KADAR GEÇİŞ TAMAMLANACAK

Honda, NACS'a dahil olan diğer üreticiler gibi, 2025 yılından önce mevcut modeller için CCS Combo'dan NACS'a adapte edilebilecek bir adaptörün bulunacağına söz veriyor. Bu sayede, mevcut Honda modelleri ve yakında piyasaya sürülecek olanlar gibi araçlar, Tesla'nın geniş Supercharger ağına erişim sağlayabilecekler.

Honda, NACS'yi kabul etme kararı öncesinde, elektrikli araç şarj altyapısını geliştirmek amacıyla BMW, GM, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz ve Stellantis gibi diğer otomobil üreticileriyle birlikte ulusal çapta bir girişim başlatmıştı. Tesla'nın dışında inşa edilen DC hızlı şarj ağlarının güvenilmez olduğu tespit edilmişti, bu nedenle Honda, Tesla'nın Supercharger'ına ek olarak kendi şarj ağını inşa ederek, gelecekteki Honda elektrikli araç sahiplerine daha güvenilir bir şarj deneyimi sunmayı hedefliyor.