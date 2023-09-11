Tesla'nın hisselerinde artış öngörüsü

Morgan Stanley stratejistleri, Tesla'nın otonom sürüş sistemlerini eğitecek süper bilgisayarın şirkete görülmemiş bir potansiyel katacağını belirterek şirket hisseleri için 12 aylık fiyat hedefini 400 dolara yükseltti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2023 - 16:36
Tesla'nın hisselerinde artış öngörüsü
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Morgan Stanley, Tesla’nın 12 aylık fiyat hedefi için yeni bir değerlendirmede bulundu.

Banka, Dojo süper bilgisayarı, robotaksi ve ağ hizmetlerinin daha hızlı benimsenmesiyle elektrikli araç devinin piyasa değerinin 500 milyar dolar artabileceğini öngördü.

Adam Jonas liderliğindeki Morgan Stanley analistleri geçtikleri bir notta, Dojo’nun tıpkı AWS’nin Amazon için yaptığı gibi yeni erişilebilir pazarlar açabileceğine dikkat çekerek hisse senedinde pozisyonunu “ağırlığını yükselt”e çıkardı. Ekip Tesla için fiyat hedefini de güncelleyerek 400 dolara yükseltti.

Bu yıl halihazırda iki katından fazla artan Tesla hisseleri, Pazartesi günü ABD’de piyasa öncesi işlemlerde yüzde 6,1’e varan yükseliş kaydetti. Hisse senedi piyasa değerine yaklaşık 46 milyar dolar ekleme yolunda ilerliyor.


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