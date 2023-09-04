Tesla Model 3, aniden stop etti: Trafiği saatlerce aksattı
İngiltere'de seyir halinde ilerleyen bir Tesla aracı, ani bir arıza sonucu stop etti. Araç, hareket ettirilemediği için dokuz saat boyunca işlek bir yolun ortasında trafiği aksattı.
Otomatik sürüş sistemine sahip Tesla'nın Model-3 otomobili, aniden çalışmayı durdurduktan sonra dokuz saatten fazla bir süre trafiği engelledi.
Otomobilin, İngiltere'de Salisbury yakınlarındaki bir yolda gücü tükenmiş gibi ilerlemeye çalıştığı görüldü.
Bir grup yol işçisi ve polisin, aracı, kavşaktan çıkarmaya çalışmasına rağmen saatlerce çalıştırılamadı.
Yerel bir barın sahibi Matt Grigg, The Telegraph'a açıklamada, polisin birkaç saat boyunca olay yerinde olduğunu ve Tesla'nın hala şarjı olduğunu göstermesine rağmen çalıştırılamadığını söyledi.
Tesla'nın bu tür arıza olaylarına bir örnek de Mayıs ayında Kanada'nın Ottawa kentinde bir McDonald's arabalı servisinde yaşanmıştı.
Bir TikTok kullanıcısı, Tesla'nın arabasının çalışmadığını ve vitese takılamadığını gösteren bir video paylaşarak, "Tesla, McDonalds'ın otoparkında öldü. Onu dışarı itemiyorlar çünkü vitese takamıyorlar" notunu yazdı.
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