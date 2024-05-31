Cybertruck bu sefer de yeni sahibini hastanelik etti

Yayınlanma: 31.05.2024 - 14:30

Güncelleme: 31.05.2024 - 14:30

Tesla Cybertruck'ın çıkışıyla birlikte aracı satın alan kullanıcılardan gelen şikayetlerin ardı arkası kesilmedi. Daha önce aracı yıkamanın Cybertruck'ı bozduğu ve soğutma sıvısı sızıntısının garanti dışı kalması gibi birçok gündem olan şikayet duyduk. Şimdiyse bunlara bir yenisi daha ekleniyor, bu seferki şikayet diğerlerine göre biraz daha hızlı ortaya çıktğ. Öyle ki yeni bir Cyberturck sahibi, teslimat sırasında gövde panellerinin bileğini kesmesi sonucu hastanelik olduğunu bildirdi.

CYBERTRUCK ÖZENSİZ VE BAKIMSIZ ŞEKİLDE TESLİM EDİLDİ

Chip'in aktardığına göre Cybertruck Owners Club forumunda bdesign adlı kullanıcı Cybertruck'ının teslimata hazır olduğunu ve sonunda teslim almaya gittiğini, ancak Cybertruck'ın özensiz ve bakımsız bir şekilde teslim edildiğini iddia etti. Öyle ki ön camın içinin kirli ve bir tür filmle kaplı olduğunu ve kaputta küçük pas lekeleri olduğunu söylüyor. Ayrıca bagaj kapağının sürücü tarafındaki lastik contasının da gevşemiş olduğunu ifade ediyor.

Elbette bunların hepsi yeni bir arabaya 100.000 dolar harcayan birini üzecek sorunlar, ancak aynı zamanda bir Cybertruck teslimatı için de oldukça sıradan. Bu sorunlara artık her ne kadar alışmış olsak da, bir müşterinin henüz aracı çalıştırmadan Cybertruck tarafından yaralandığını duymamıştık.

Kullanıcı aracı almaya gittiğinde, incelerken bagaj kapağında küçük bir çukur gibi bir şey fark ettiğini belirtiyor. Araç sahibi, bunun çukur mu yoksa bir leke mi olduğunu anlamak için dokunduğunda ise bileğinin kesildiğini aktarıyor.

İyi haber şu ki, iki Tesla çalışanı müşterinin yarasını temizlemeyi ve bandajlamayı başardı. Ancak kullanıcı, birkaç saat sonra kanamanın durduğunu ve sargıyı açabileceğini düşünerek açtığında çok fazla kan aktığını ve hastaneye gittiğini belirtiyor.

Görünüşe göre paneller birini hastanelik edebilecek kadar keskin. Tesla'nın neden böyle tehlikeli tasarım yaptığına dair henüz bir açıklama gelmedi.