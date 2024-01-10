Tesla Cybertruck'ın gerçek menzil testi şok etti: Fark yüzde 21 oldu

Yayınlanma: 10.01.2024 - 09:00

Güncelleme: 10.01.2024 - 09:00

Tesla Cybertruck kısa bir süre önce videoda canlı olarak gerçekleştirilen bağımsız bir üçüncü taraf menzil testine tabi tutuldu.

Test, trafiğin sonuçlar üzerindeki etkisini en aza indirmek için sabahın erken saatlerinde bir otoyolda gerçekleştirildi. Sürücü tam şarjlı bir batarya ile başladı ve Cybertruck yüzde 0 şarj seviyesine ulaşıp daha fazla hareket edemez hale gelene kadar kullanıldı.

Söz konusu kamyonun 20 inç jantlara ve 35 inç arazi lastiklerine sahip bir Dual Motor Founders Serisi olması dikkat çekiyor. Bu kombinasyonun maksimum 511 kilometrelik bir menzile sahip olması gerekiyor. Testi yalnızca 409 kilometre yol kat ederek tamamlamak, EPA ve Tesla tarafından sunulan tahmine göre menzilde yüzde 21'lik bir düşüş anlamına geliyor.

Bu testin Cybertruck için en uygun koşullarda yapılmadığını belirtmek gerekir. İlk olarak, test sırasında sıcaklık sadece 7°C idi. İkinci olarak, testin büyük bir kısmı yaklaşık 112 km/saat hızla gerçekleştirildi. Son olarak, test Teksas'ta nispeten düşük bir yükseklikte gerçekleştirilmiştir. Farklı bir medyan hız, farklı bir yükseklik ve farklı bir sıcaklık çok farklı sonuçlar doğurabilir.