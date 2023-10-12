Da Vinci’nin, Mona Lisa'yı yaparken kullandığı tekniklere ilişkin yeni bulgular

Yayınlanma: 12.10.2023 - 08:00

Güncelleme: 12.10.2023 - 08:14

İtalyan mucit, mimar ve ressam Da Vinci'nin Mona Lisa tablosunun çok küçük bir bölümünün kimyasal yapısını X-ray ışığı altında inceleyen bilim insanları, sanatçının kavak pano üzerine temel katman olarak kullandığı yağlı boyanın tarifinin farklı olduğunu ortaya çıkardı.

FARKLI KİMYASAL BİR MADDE KULLANILMIŞ

Fransa ve İngiltere’den araştırmacılardan oluşan ekip, tablonun sağ üst köşesinden insan saç telinin çapı kadar küçük bir bölümünü inceledi.

Ekip, Mona Lisa tablosunun ilk boya katmanında nadir rastlanan bir bileşim olan "plumbonakrit" kimyasal maddesine rastladı.

Kurşunoksitin bir yan ürünü olan plumbonakrit maddesi yağlı boya ile karıştırılarak kullanıldığı takdirde tuvalde kalın bir tabaka ortaya çıkıyor.

Araştırmanın baş yazarı Victor Gonzalez, sanat tarihçilerinin daha önce öne sürdüğü "ressamın portre üzerinde çalışmaya başladığında boyasını kalınlaştırmak ve kurumasına yardımcı olmak için "kurşun oksit tozu" kullanmış olabileceği" hipotezinin ilk kez doğrulandığını belirtti.

Da Vinci'nin "Mona Lisa" üzerinde çalışmaya başladığında "deneysel bir ruh hali" içinde olabileceğini ifade eden Gonzalez dünyaca ünlü ressamın denemeler yapmayı sevdiğini aktardı.

Ünlü ressamın resimlerinin her birinin teknik açıdan tamamen farklılık arz ettiğini dile getiren Gonzalez, Mona Lisa’nın zemin katmanı için gerçekten de özel bir tekniğin olduğunu görmenin ilginç olduğu yorumunu yaptı.

Daha önce, Leonardo Da Vinci'den sonra 17. yüzyılda yaşamış olan Hollandalı ressam Rembrandt’ın tablolarında da "plumbonakrit" maddesine rastlayan Gonzales bunun, tariflerin yüzyıllar boyunca aktarıldığını da gösterdiğini vurguladı.

'ARAŞTIRMA ÇOK HEYECAN VERİCİ'

İtalyan sanatı uzmanı ve New York Metropolitan Sanat Müzesi'nin küratörü Carmen Bambach da araştırmayı "çok heyecan verici" olarak nitelendirdi.

Bambach, Leonardo Da Vinci’nin resim tekniklerine ilişkin bilimsel olarak kanıtlanmış yeni bulguların "son derece önemli" olduğunu söyledi.

Mona Lisa tablosunda "plumbonakrit" bulunmasının, Leonardo'nun bir ressam olarak tutkusunun ve sürekli denemeler yapmış olduğunun bir kanıtı olduğunu belirten Bambach, bu tutku ve sürekli deneyişlerin Rönesans döneminin efsanevi ustasını "zamansız ve modern kıldığını" ifade etti.

Ünlü ressam Leonardo Da Vinci'nin 1503-1507 yıllarında yaptığı ve Floransalı tüccar Francesco del Giocondo’nun eşi Lisa Gherardini'yi resmettiği belirtilen Rönesans dönemi ünlü eseri "Mona Lisa" tablosu halen Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenmeye devam ediyor.

Araştırmanın sonuçları Amerikan Kimya Derneği (American Chemical Society) dergisinde yayımlandı.