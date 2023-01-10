Daha iPhone 15 tanıtılmadan, iPhone 16 Pro'dan ilk bilgiler sızdırıldı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 17:52

Güncelleme: 10.01.2023 - 17:52

Güney Kore'nin teknoloji haber sitelerinden The Elec, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. İddiaya göre Apple, gelecek yıl iPhone'larda büyük bir değişiklik yapacak.

Bu bağlamda; iPhone 16 Pro'nun ekran altına gömülü Face ID'ye sahip olacağı söyleniyor.

WebTekno'nun aktardığına göre Apple, Face ID'yi ekran altına alıp, bu sayede ekrandaki alanı bir nebze daha büyütmüş olacak. TrueDepth kamera ile kullanıcının yüzünü tanıtan ve ekran kilidini açan cihaz, kilit açıldıktan sonra görünmeyecek.

Telefonun ekran tasarımı ise tıpkı iPhone 14 Pro'daki gibi delikli olacak. Üstelik şirketin ilerleyen yıllarda ekran altı kamerayı tamamen benimseyip, ekran deliğini de ortadan kaldırabileceği konuşuluyor.

AYNI İDDİA MAYIS 2022'DE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

The Elec tarafından gündeme getirilen iddia yeni değil.

Ekran endüstrisinin önemli sızıntı kaynaklarından Ross Young, Mayıs 2022'de bir paylaşım yapmış ve Apple'ın 2024'te ekran altı Face ID'ye geçeceğini, 2026'da ise ekran deliğini tamamen kaldıracağını söylemişti.

Rous Young'ın açıklamasına göre de Apple, önce Pro modellerde ekran altına gömülü Face ID'ye geçiş yapacak.

Ekran altı selfie kameraları yeni bir teknoloji değil. Hatta bu özelliğe sahip çeşitli Android telefonlar, çoktan piyasaya sürülmüş durumda. Ancak böyle bir gelişme iOS ekosisteminde bir ilk olacak.