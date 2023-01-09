İddia: iPhone 15'teki tüm modellerde yer alacak özellik

Yayınlanma: 09.01.2023 - 12:20

Güncelleme: 09.01.2023 - 12:20

Apple, yeni nesil iPhone serisini eylül ayında tanıttı. Dört modelden oluşan bu ailenin 'pro' takısı olmayan versiyonlarında bazı özellikler kısılmış ve pro modellere göre birkaç basamak altta kalmıştı. Yeni ortaya atılan iddialara göre iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerine eklenen 'Dynamic Island' yani Dinamik Ada tasarımı iPhone 15 serisinin her modelinde yer alacak.

Bloomberg tarafında yer alan iddialara göre, iPhone 15 serisinin tüm üyelerinde Dynamic Island tasarımı yer alacak. Pro modellerin ayrımı ise kamera sayısı ve titanyum çerçeve ile olacak.

iPhone 15 serisinde yine USB-C şarj girişine geçileceği aktarılıyorken, Pro ve Pro Max modellerinde ses artırma ya da kısma fonksiyon tuşları ortadan kalkacakken Taptic Engine teknolojisi yer alacak.

iPHONE 15 SERİSİ HAKKINDA BİLDİKLERİMİZ

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinde yer alması beklenen yeni teknoloji, şu anda Apple Watch'ta aktif olarak kullanılıyor. iPhone 7 serisiyle tanıtılan Taptic Engine teknolojisi tekrar gündeme geldi.

Barclays analistleri Blayne Curtis ve Tom O’Malley, iPhone 15 Pro ve Pro Max’te fiziksel tuş olmayacağını duyurmuştu. Apple analisti ve yeni iPhone'lar hakkında bilgiler aktaran Ming-Chi Kuo bir süre önce Barclays analistlerini destekleyecak yorumlada bulundu.

Taptic Engine teknolojisini Apple için üreten Cirrus Logic John Forsyth, “Kilit ortaklarımızdan biriyle yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Taptic Engine gibi ürünlerde kullanılan HPMS bileşenini yeniden akıllı telefonlarda görebileceksiniz. Geliştirdiğimiz teknolojiyi gelecek yılın ikinci yarısında kullanıcılara sunacağız. ” şeklinde bir açıklama yaptı.

Diğer bir yandan iPhone 15 ve 15 Plus modellerinde ProMotion ekran teknolojisi yer almayacak. LTPO kullanılması beklenen iPhone 15'ler hakkında elimizdeki bilgiler bu noktada tükeniyor. İlerleyen günlerde daha fazla bilginin sızdırılması bekleniyor.