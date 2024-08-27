Darısı Instagram'ın başına: Snapchat'e 13 yıl sonra iPad desteği!

Yayınlanma: 27.08.2024 - 17:21

Güncelleme: 27.08.2024 - 17:21

Snapchat, yapılan son güncellemeyle iPad desteği kazandı. Hem App Store'da hem de Play Store'da yer alan popüler uygulama sadece telefonlarda kullanılabiliyordu. Aylık 800 milyona ulaşan kullanıcı sayısıyla eski popüler günleri kadar olmasa da önemli bir kullanıcıya ulaşan Snapchat, desteği güncelleme notlarına ekledi.

SNAPCHAT ARTIK iPAD'LERDE KULLANILABİLECEK

Şirket, güncelleme notlarına şu açıklamayı ekledi:

“Snapchat yine bildiğin ve sevdiğin Snapchat olarak kalmaya devam edecek, sadece artık büyük ekranın keyfini çıkaracaksın. Snapchat artık iPad'e özel destek sunuyor. Snapchat bu sayede iPad'in ekranını tamamen kaplayacak ve Snap'ler çekerken daha geniş bir ekrandan yararlanarak 2. ve 4. sekmelerde daha fazla arkadaşını görebileceksin”

Uygulama iPad'lerde iPhone'larda olduğu gibi dikey kullanılabiliyor ancak ilerleyen dönemde yatay modda kullanmak için güncelleme sunulabilir.